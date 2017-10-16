Особенности ставок на теннис

Данный вид спорта как нельзя лучше подходи для составления прогнозов. Если подойти серьезно, геймеры могут заработать неплохую сумму на ставках на теннис. Для этого необходимо изучить правила этой игровой дисциплины и ознакомиться со статистикой.

Процедура ставок на теннис ничем не отличается от ставок на другие виды спортивных дисциплин. Букмекр париматч принимает ставки на теннис от российских игроков на легальной основе. Ставки могут быть следующие:

на исход;

на тотал;

точный счет;

фора;

дополнительные разновидности ставок.

После регистрации на официальном сайте букмекерской конторы, необходимо будет внести первый депозит. Только после этого игроки смогут делать ставки на спорт.

Преимущества и недостатки ставок

Для беттеров профессиональный теннис является местом под солнцем, это связано с тем, что турниры проводятся на регулярной основе круглый год. Только ближе к рождественским праздникам профессиональные теннисисты устраивают себе двухнедельные каникулы, а после снова возвращаются в мир большого спорта. В теннисе часто встречается огромное число камбэков. Это способствовало появлению многих прибыльных стратегий.

Как большой, так и настольный теннис представляет собой одиночную игру, за исключением соревнований, где предусмотрены парные выступления. Это значительно упрощает процесс анализа, вычислить здесь фору достаточно легко.

Теперь разберем недостатки ставок на теннис. Беттер ставит на определенного игрока, поэтому если он не в форме, имеет слабую мотивацию или психологически не в духе, ставка может лишить игрока крупной суммы. Погодные условия также могут повлиять на исход теннисного матча. Сильный ливень или ветер могут изменить ход захватывающей игры на теннисном корте. Матч могут перенести, после чего он начинается практически с нуля. Спортсмены не всегда готовы к такому повороту и зачастую могут проиграть.

Матч по теннису не имеет ограничений, то есть не возможно точно сказать, сколько он продлиться. Беттеру известно только время начала турнира. Зачастую неизвестным остается и то успеют ли теннисисты доиграть свою партию сегодня или ее перенесут на завтра. Поэтому игрок не сможет моментально вывести призовые деньги.

Подводя итоги

Таким образом, можно сказать, что теннис является неплохой площадкой для начинающих игроков. Умение анализировать и полное изучение статистики помогу добиться желаемого результат.