Лизинговая программа от GORN Development в «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» от Максима Блажко





Возможность приобретения квартир по программе лизинга завоевывает все большую популярность у россиян. Это позволяет приобрести дорогую собственность на выгодных условиях. Покупка жилья по лизинговой программе стала возможной для россиян сравнительно недавно. Воспользоваться преимуществами программы лизинга и приобрести комфортабельную квартиру в самом современном жилом комплексе Москвы – «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» – предлагает компания GORN Development, в настоящее время реализующая проект.

Современный жилой комплекс «Нескучный» является одним из наиболее интересных архитектурных проектов, которые реализуются в настоящее время в Москве. На территории 5,6 га. Будут возведены башни различной высотности, от 70 этажей и до 90 этажей. Проект планируется с уникальной инфраструктурой, включающей объекты различного назначения. Сюда следует отнести обзорный бассейн, современный паркинг, многочисленные сервисные службы, детские игровые площадки и детский центр, бизнес-центр и центр медицины, собственный ресторан, пекарню, магазины, шиномонтаж и автомойку, станции для электромобилей и пр. Проектировщики постарались разместить на придомовой территории комплекса все объекты, необходимые для комфортного проживания.

Впечатляют и квартиры различной площади, которые предлагает покупателям застройщик: остекление панорамное, высокие потолки, системы «теплый пол», гардеробные, террасы и, конечно же, великолепный вид из окон.

Максим Блажко, генеральный директор GORN Development предлагает воспользоваться лизинговой программой и приобрести квартиру на выгодных условиях и без затрат времени и нервов. Покупателям предоставляются квартиры от однокомнатных до пятикомнатных и пентхаусы.

Максим Блажко, генеральный директор GORN Development, прокомментировал: «Мы продолжаем расширять линейку финансовых инструментов для покупки квартиры в ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA». Предлагаемая нами программа лизинга доступна лишь в нескольких московских проектах и пользуется спросом у клиентов. Беспроцентная рассрочка платежей и быстрое оформление сделки помогают оперативно решить квартирный вопрос». А помогает в этом АО «Система лизинг 24» - дочерняя структура группы ВТБ, предоставляющая лизинг. ВТБ предлагает сотрудничество для приобретения жилья на выгодных условиях.

Воспользоваться программой лизинга, одним из преимуществ которой является беспроцентная рассрочка платежей, может любой покупатель. Заключение сделки займет минимум времени, причем от покупателя потребуется предоставить в офисе застройщика только один документ. Оформлением пакета документов займутся сотрудники компании. После получения согласия от банка покупателю необходимо будет подписать с банком типовой договор, в котором будут указаны индивидуальные условия рассрочки платежей.

Компания GORN Development продолжает разрабатывать финансовые инструменты, которые обеспечат покупателям возможность приобрести квартиру в ЖК «Нескучный».