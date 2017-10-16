Операция Мармара при варикоцеле

Лечение варикоцеле путем проведения операции Мармара – это лучший вариант хирургического вмешательства при данном заболевании. Большая часть хирургов России прибегает именно к такому методу лечения недуга. Но мало иметь желание проводить данную операцию, необходимо еще и специальное оснащение клиник, а также опытный хирург, который умеет проводить подобного рода операции.

Кому проводят подобные операции?

При осложнении варикоцеле-варикозного расширения вен у мужского пола, когда происходит переплетение лозовидного семенного канатика яичек, специалистами чаще всего назначается операция Мармара. Данное заболевание наблюдается практически у 15 процентов мужчин, при этом заболевание имеет разное течение у разных возрастов. Очень редко данный недуг встречается в возрасте от 0 до 7 лет (менее 1 процента). Наиболее часто в возрасте полового созревания (практически 30 процентов страдающих патологией в возрасте до 25 лет).

При выявлении болезни, врач не сразу назначит операцию, а может и вообще ее не назначит. Если нет крайней необходимости хирургического вмешательства, то пациент будет находиться под наблюдением хирурга, так как болезнь имеет свойство отступать самостоятельно. К крайним мерам, при которых хирургическое вмешательство необходимо относят:

Выявление бесплодия на фоне протекающей болезни. При правильно проведенной операции, с небольшим травматизмом тканей яичек, качество спермы у пациент улучшается. Выявление заболевания у подростков, даже если патология не вызывает дискомфорта, и вообще не проявляет себя. Хирургическое вмешательство обязательно, с целью предотвращения бесплодия во взрослом возрасте. Боли, которые беспокоят пациента. Обычно они возникают при половом акте или мочеиспускании. Иногда операция может быть проведена из-за явно выраженных внешних признаков ее течения (выступающие вены или нарушение симметрии мошонки).

Ход проведения данной операции

Стационарного лечения данная болезнь не требует. При выявлении заболевания и принятии решения о проведении операции хирургом, пациенту необходимо лишь явиться в клинику в назначенный день. Операция проходит в течение дня (подготовительный процесс, сама операция и послеоперационное наблюдение). После чего, человек может быть отпущен домой. При тяжелом течении операции, больного обычно оставляют в клинике на несколько дней, но это крайне редко. Стоит отметить, что на стационарное лечение переводят детей, которым сделали такую операцию, причем всех без исключения.

Хирургическое вмешательство при варикоцеле производится только определенными специалистами, имеющими определенные навыки: хирургом-урологом или репродуктологом. Обычный хирург, не имеет законного права на проведение подобных операций, так как не имеет сертификата, подтверждающего наличие определенных знаний и умений.

Почему хирурги склоняются именно к методу Мармара?

Данная операция – это несложная, в плане техники проведения, операция. К тому же она наименее травматичная из всех проводимых при варикоцеле. Если врач имеет хорошую квалификацию, то операция проходит без осложнений в 98 процентах случаев.

Данная операция – это лучший метод при лечении варикоцеле, так как является очень результативным. Такого рода операции называют «хирургия одного дня» так как, проводя все манипуляции за один день, человек экономит свои нервы, силы, здоровье и деньги.