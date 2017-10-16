16
октября 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Операция Мармара при варикоцеле

Операция Мармара при варикоцеле

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Октября 2017, 14:52

Лечение варикоцеле путем проведения операции Мармара – это лучший вариант хирургического вмешательства при данном заболевании. Большая часть хирургов России прибегает именно к такому методу лечения недуга. Но мало иметь желание проводить данную операцию, необходимо еще и специальное оснащение клиник, а также опытный хирург, который умеет проводить подобного рода операции.

Кому проводят подобные операции?

При осложнении варикоцеле-варикозного расширения вен у мужского пола, когда происходит переплетение лозовидного семенного канатика яичек, специалистами чаще всего назначается операция Мармара. Данное заболевание наблюдается практически у 15 процентов мужчин, при этом заболевание имеет разное течение у разных возрастов. Очень редко данный недуг встречается в возрасте от 0 до 7 лет (менее 1 процента). Наиболее часто в возрасте полового созревания (практически 30 процентов страдающих патологией в возрасте до 25 лет).

При выявлении болезни, врач не сразу назначит операцию, а может и вообще ее не назначит. Если нет крайней необходимости хирургического вмешательства, то пациент будет находиться под наблюдением хирурга, так как болезнь имеет свойство отступать самостоятельно. К крайним мерам, при которых хирургическое вмешательство необходимо относят:

  1. Выявление бесплодия на фоне протекающей болезни. При правильно проведенной операции, с небольшим травматизмом тканей яичек, качество спермы у пациент улучшается.

  2. Выявление заболевания у подростков, даже если патология не вызывает дискомфорта, и вообще не проявляет себя. Хирургическое вмешательство обязательно, с целью предотвращения бесплодия во взрослом возрасте.

  3. Боли, которые беспокоят пациента. Обычно они возникают при половом акте или мочеиспускании.

  4. Иногда операция может быть проведена из-за явно выраженных внешних признаков ее течения (выступающие вены или нарушение симметрии мошонки).

Ход проведения данной операции

Стационарного лечения данная болезнь не требует. При выявлении заболевания и принятии решения о проведении операции хирургом, пациенту необходимо лишь явиться в клинику в назначенный день. Операция проходит в течение дня (подготовительный процесс, сама операция и послеоперационное наблюдение). После чего, человек может быть отпущен домой. При тяжелом течении операции, больного обычно оставляют в клинике на несколько дней, но это крайне редко. Стоит отметить, что на стационарное лечение переводят детей, которым сделали такую операцию, причем всех без исключения.

Хирургическое вмешательство при варикоцеле производится только определенными специалистами, имеющими определенные навыки: хирургом-урологом или репродуктологом. Обычный хирург, не имеет законного права на проведение подобных операций, так как не имеет сертификата, подтверждающего наличие определенных знаний и умений.

Почему хирурги склоняются именно к методу Мармара?

Данная операция – это несложная, в плане техники проведения, операция. К тому же она наименее травматичная из всех проводимых при варикоцеле. Если врач имеет хорошую квалификацию, то операция проходит без осложнений в 98 процентах случаев.

Данная операция – это лучший метод при лечении варикоцеле, так как является очень результативным. Такого рода операции называют «хирургия одного дня» так как, проводя все манипуляции за один день, человек экономит свои нервы, силы, здоровье и деньги.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +6 +8
вечером +3 +5 ночью +5 +7
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6196 -0.0673
EUR ЦБ РФ 68,1409 -0.3046

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.