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Что такое осевые вентиляторы?
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Бизнес — 17 Октября 2017, 14:39
Современный рынок предлагает потребителям различные виды вентиляторов, среди которых одними из самых востребованных считаются осевые. Специфика конструкции осевого вентилятора позволяет с минимальными затратами добиться нужного эффекта. Невысокая цена, долговечность и простота обслуживания — главные преимущества данного оборудования.
По своему устройству осевой вентилятор представляет собой корпус, внутри которого находится рабочее колесо, вращаемое при помощи двигателя. Производительность зависит от угла наклона лопаток, а значит эффективностью вентилятора можно управлять с помощью установки колеса с требуемыми характеристиками.
Если в центробежных вентиляторах направление потока меняется внутри корпуса, то в осевых этого не происходит. Воздух направляется по прямой линии, проходя через лопатки колеса.
Важно отметить, что осевые вентиляторы отечественного производства очень продуктивны и надежны. Это связано с тем, что еще в СССР ученые добились больших успехов в изучении подъемной силы, создаваемой вентиляторами данного типа. Самая первая модель была создана еще в 1926 году.
Достоинства осевых вентиляторов
Где используют осевые вентиляторы?
Сфера применения осевых вентиляторов практически не ограничена, благодаря универсальности и эффективности оборудования. Фактически, везде, где требуется приток или отток воздуха, можно использовать данный вид вентиляторов.
Различают три вида осевых вентиляторов:
1. Соединяющиеся при помощи фланцев
Такие вентиляторы удобны тем, что могут устанавливаться на любом участке воздуховода.
2. Вентиляторы с решеткой
Чаще всего их устанавливают в помещении. Решетка выполняет защитную функцию, чтобы вращающиеся лопасти были недоступны. Обычно данный вид осевых вентиляторов используется для вытяжки.
3. Вентиляторы с накладной панелью
Могут использоваться как для притока, так и для оттока воздуха. Панель устанавливается при помощи болтов и может закрывать вентилятор вместе с проемом, где он находится.
Особенности применения
Осевые вентиляторы удобны тем, что их можно установить в любом положении под нужным углом. Они неприхотливы в обслуживании, легко меняются и ремонтируются.
В отличие от центробежных, осевые вентиляторы могут менять направление воздушного потока на противоположное, что очень удобно, так как для этого не нужно устанавливать дополнительное оборудование.
Центробежные вентиляторы могут создавать большую тягу в сравнении с осевыми, но в использовании последних зачастую это и не требуется. Тем более, что осевой вентилятор нужно будет оснастить большим количеством лопастей, а это станет причиной слишком шумной работы устройства.
Как вы помните, осевые вентиляторы часто устанавливают на стенах помещений, а значит высокий уровень шума крайне нежелателен. Другими словами, данное оборудование наиболее востребовано там, где требуется перемещение больших объемов воздуха, но при отсутствии сильного сопротивления внутри воздуховодов.
В более сложных вентиляционных системах, где требуется высокое давление, лучше использовать радиальные вентиляторы, а не осевые.
Что нужно знать о выборе и установке осевого вентилятора?
Осевой вентилятор соединяется с воздушными каналами при помощи входного и выходного сечения. Важно, чтобы примыкающие воздуховоды были прямыми на расстоянии не менее 2,5-3 диаметров корпуса вентилятора.
Модель осевого вентилятора выбирают с учетом диаметра сечения, которое должно соответствовать сечению воздуховода. Не соблюдая эти требования, вентиляционная система не сможет выполнять свои функции на 100%.
Выбор вентилятора
Среди производителей большой популярностью пользуются:
Наиболее доступными по цене, но не менее качественными, считаются отечественные осевые вентиляторы РОВЕН и ЛИССАНТ. Их стоимость начинается от 3000 рублей.
При выборе ориентируйтесь на следующие критерии:
Также при выборе той или иной модели осевого вентилятора поинтересуйтесь наличием гарантии от производителя и условиями доставки. Уточните, может ли компания, у которой вы планируете приобрести оборудование, выполнить монтаж, если в этом есть необходимость.
Мы рекомендуем обратить внимание на осевые вентиляторы РОВЕН. Каталог продукции этой компании насчитывает большое количество позиций, а цены считаются одними из лучших на рынке.
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