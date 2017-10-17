Что такое осевые вентиляторы?

Современный рынок предлагает потребителям различные виды вентиляторов, среди которых одними из самых востребованных считаются осевые. Специфика конструкции осевого вентилятора позволяет с минимальными затратами добиться нужного эффекта. Невысокая цена, долговечность и простота обслуживания — главные преимущества данного оборудования.

По своему устройству осевой вентилятор представляет собой корпус, внутри которого находится рабочее колесо, вращаемое при помощи двигателя. Производительность зависит от угла наклона лопаток, а значит эффективностью вентилятора можно управлять с помощью установки колеса с требуемыми характеристиками.

Если в центробежных вентиляторах направление потока меняется внутри корпуса, то в осевых этого не происходит. Воздух направляется по прямой линии, проходя через лопатки колеса.

Важно отметить, что осевые вентиляторы отечественного производства очень продуктивны и надежны. Это связано с тем, что еще в СССР ученые добились больших успехов в изучении подъемной силы, создаваемой вентиляторами данного типа. Самая первая модель была создана еще в 1926 году.

Достоин ства осевых вентиляторов

Для установки оборудования не требуется много места.

оборудования Высокая экономия электроэнергии.

Возможна регулировка скорости вращения рабочего колеса.

Оборудование работает при температуре от -40 до +40 градусов.

Невысокий уровень шума.

Вентилятор легко устанавливается и ремонтируется.

Большой срок эксплуатации.

Безотказная работа в сложных эксплуатационных условиях.

Доступная цена.

Высокая производительность.

Двигатель охлаждается во время работы осевого вентилятора, так как находится на пути воздушного потока.

Где используют осевые вентиляторы?

В любых типах помещений;

В системах кондиционирования холодильного оборудования;

В тепловом оборудовании;

Для обдува сельскохозяйственной продукции во время хранения;

В промышленности .

Сфера применения осевых вентиляторов практически не ограничена, благодаря универсальности и эффективности оборудования. Фактически, везде, где требуется приток или отток воздуха, можно использовать данный вид вентиляторов.

Различают три вида осевых вентиляторов:

1. Соединяющиеся при помощи фланцев

Такие вентиляторы удобны тем, что могут устанавливаться на любом участке воздуховода.

2. Вентиляторы с решеткой

Чаще всего их устанавливают в помещении. Решетка выполняет защитную функцию, чтобы вращающиеся лопасти были недоступны. Обычно данный вид осевых вентиляторов используется для вытяжки.

3. Вентиляторы с накладной панелью

Могут использоваться как для притока, так и для оттока воздуха. Панель устанавливается при помощи болтов и может закрывать вентилятор вместе с проемом, где он находится.

Особенности применения

Осевые вентиляторы удобны тем, что их можно установить в любом положении под нужным углом. Они неприхотливы в обслуживании, легко меняются и ремонтируются.

В отличие от центробежных, осевые вентиляторы могут менять направление воздушного потока на противоположное, что очень удобно, так как для этого не нужно устанавливать дополнительное оборудование.

Центробежные вентиляторы могут создавать большую тягу в сравнении с осевыми, но в использовании последних зачастую это и не требуется. Тем более, что осевой вентилятор нужно будет оснастить большим количеством лопастей, а это станет причиной слишком шумной работы устройства.

Как вы помните, осевые вентиляторы часто устанавливают на стенах помещений, а значит высокий уровень шума крайне нежелателен. Другими словами, данное оборудование наиболее востребовано там, где требуется перемещение больших объемов воздуха, но при отсутствии сильного сопротивления внутри воздуховодов.

В более сложных вентиляционных системах, где требуется высокое давление, лучше использовать радиальные вентиляторы, а не осевые.

Что нужно знать о выборе и установке осевого вентилятора?

Осевой вентилятор соединяется с воздушными каналами при помощи входного и выходного сечения. Важно, чтобы примыкающие воздуховоды были прямыми на расстоянии не менее 2,5-3 диаметров корпуса вентилятора.

Модель осевого вентилятора выбирают с учетом диаметра сечения, которое должно соответствовать сечению воздуховода. Не соблюдая эти требования, вентиляционная система не сможет выполнять свои функции на 100%.

Выбор вентилятора

Среди производителей большой популярностью пользуются:

SHUFT;

SYSTEMAIR;

BALLU;

ЛИССАНТ;

РОВЕН.

Наиболее доступными по цене, но не менее качественными, считаются отечественные осевые вентиляторы РОВЕН и ЛИССАНТ. Их стоимость начинается от 3000 рублей.

При выборе ориентируйтесь на следующие критерии:

Требуемое для работы напряжение (220 В или 380 В);

Расход воздуха;

Мощность двигателя;

Сила тока;

Стоимость.

Также при выборе той или иной модели осевого вентилятора поинтересуйтесь наличием гарантии от производителя и условиями доставки. Уточните, может ли компания, у которой вы планируете приобрести оборудование, выполнить монтаж, если в этом есть необходимость.

Мы рекомендуем обратить внимание на осевые вентиляторы РОВЕН. Каталог продукции этой компании насчитывает большое количество позиций, а цены считаются одними из лучших на рынке.