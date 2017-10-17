Индикаторы Форекс – реальная помощь трейдеру

Торговать на рынке Форекс может каждый пользователь, располагающий свободным капиталом и временем. Международный финансовый рынок дает отличный шанс быстро заработать и заметно улучшить материальное положение. Но успех торговли зависит от самого трейдера – прибыль может стать убытком, если действовать необдуманно и нерационально. В помощь трейдеру разработана целая система технических и графических инструментов, называемых индикаторы Форекс.

Особенности финансовых помощников

Торговать на Форексе нужно по четкому алгоритму – беспорядочные действия приводят к банкротству. Специальные индикаторы основаны на математическом анализе и расчетах. Они помогают трейдеру принять правильное решение о входе на рынок или закрытии позиции. Во все индикаторы заложена математическая формула, которая выдает трейдеру нужную информацию. На основе полученных данных трейдер корректирует свои действия и поведение на рынке форекс. Характеристики финансовых советников:

Помогают выбрать правильный шаг для получения прибыли.

Отображают информацию, полученную на основе матанализа.

Служат подсказками при прогнозировании поведения цены.

Сигнализируют трейдеру о благоприятных моментах входа/выхода.

Не торгуют автоматически, но помогают принять правильное решение.

Если индикаторы Форекс выдали некоторые сигналы, это еще не обозначает, что трейдер должен слепо следовать полученной информации. Свою тактику нужно корректировать с учетом интуиции и собственного видения колебаний цен. Рекомендуется использовать систему из двух-трех индикаторов. Это помогает сопоставить выданную финансовыми советниками информацию. Большое количество индикаторов использовать нецелесообразно – сложно уследить за всеми сигналами.

Типы индикаторов

В настоящее время на рынке Форекс трейдерами используется огромное количество индикаторов, которые невозможно подсчитать. Каждый финансовый помощник обладает отличительными особенностями, но все лучшие индикаторы форекс имеют один общий признак – содержат строгий алгоритм действий, построенный на основе математического анализа. Все финансовые помощники можно классифицировать на несколько видов:

· Индикаторы объема, выдающие графическую информацию вертикальными столбиками гистограммы.

· Трендовые индикаторы Форекс, отображающие колебания цен в длительном временном промежутке.

· Осцилляторы, демонстрирующие силу тренда, то есть направление значений цены по восходящей, нисходящей и флэтовой линии.

· Собственные индикаторы трейдера, разработанные на основе личного опыта торговли.

Также существуют индикаторы Вильямса, построенные на теории хаотичности Форекс-рынка. Выбрав два-три простых и понятных для визуального восприятия индикатора, трейдер может начинать торги с использованием сигналов.