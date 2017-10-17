Свадебная пора согласно народным обычаям

В старину единственным доходом для среднестатистической семьи было сельское хозяйство, поэтому люди старались перенести все гуляния на осенний период. В это время урожай был собран, закрома полные запасов на целую зиму, поэтому можно было и повеселиться. Вот поэтому осень и получила название «пора свадеб».

Что касается современных молодоженов, но они планируют свадьбу на осень по другим причинам. Во-первых, летом многие гости уезжают на отдых, во-вторых, осень просто поражает своей красотой, в третьих, большинство овощей и фруктов дозревают именно осенью, поэтому можно приготовить роскошный и вкусный стол из натуральных, свежих продуктов.

«Пора свадеб» и церковный календарь

Есть еще одно обстоятельство, которое издавна влияло на период организации свадебных церемоний – это церковный календарь. Все дело в том, что в то время венчание являлось обязательным, поэтому нужно было считаться с церковными постами и праздниками.

Согласно церковному календарю, наиболее благоприятный свадебный период – это с 28 августа по 28 ноября, а 14 октября – Покров, считался удачным днем, потому что свадьбы, сыгранные на Покров, самые счастливые.

Что касается зимы, то она не была так популярна среди молодежи, но все-таки существовал небольшой период, когда можно было играть шумные свадьбы. Он начинался после Рождества и заканчивался Масленицей, потому что в этот отрезок времени нет церковных праздников. 14 февраля был особо популярен среди молодых людей, и они старались именно в этот день соединить свои судьбы.

Следующий свадебный сезон припадал на весенне-летний период, начинающийся с Красной Горки. В древности считалось, что браки, заключенные в этот праздник, буду крепкими и счастливыми, потому что они получили поддержку свыше. А назвали этот праздник из-за традиции встречать весну веселыми гуляниями, во время которых особое внимание уделялось незамужним девушкам. Они надевали свои лучшие одежды и украшения, старясь всячески привлечь к себе внимание видных парней на селе.

Лето – самый сложный период для влюбленных, потому что определиться с датой свадьбы практически нереально, так как один церковный праздник сменяется другим. Если же все-таки кому удается подобрать подходящую дату, то следует помнить о том, что июнь предвещает сладкую жизнь, а июль имеет вкус кисло-сладкой ягоды.

Какой бы месяц не был выбран современными молодоженами, со своей стороны владельцам свадебных салонов следует купить свадебные платья оптом самые модные и красивые, чтобы девушки всегда смогли подобрать наряд своей розовой мечты.



