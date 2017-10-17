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Замок в двери от застройщика: риск быть ограбленным

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Октября 2017, 23:06

В Московской области за последние несколько лет появилось множество новых домов: сегмент новостроек, несмотря на слабый интерес со стороны потенциальных покупателей, продолжает наращивать ассортимент предложений. Реалии таковы, что квартиры продаются неспешно, многие дома остаются не до конца заселенными годами, в подъезды на постоянное жительство нередко заезжают всего 2-3 семьи, а остальные квартиры либо ждут новых хозяев, либо заняты ремонтными бригадами.

Подобные условия привлекают всевозможных криминальных личностей, которые, пользуясь беспечностью собственников и застройщиков, проникают в чужие квартиры.

Представители профильного сервиса по замене и вскрытию замков в Московской области «Новый замок» приводят следующую статистику: почти каждый пятый обратившийся к ним клиент пострадал от взлома двери в новостройке. Почему не стоит ждать, пока дверь взломают или замок, установленный застройщиком, выйдет из строя? Почему важно оперативно поставить качественный запорный механизм в новую квартиру? Отвечают представители компании.

Как отметили в сервисе, подавляющее большинство застройщиков даже и не думает устанавливать в дверях продаваемых квартир хорошие замки. Там устанавливаются, как правило, дешевые китайские механизмы, которые могут намертво заклинить или перестать закрываться уже в течение первых недель эксплуатации. Кроме того, эти ненадежные замки очень легко вскрываются, у них минимальный уровень защиты и секретности. Нередки случаи, когда застройщики устанавливали в разные квартиры замки, которые открывались одним и тем же ключом.

Для воров и грабителей подобные квартиры в малозаселенных домах — настоящая находка. Вскрыть дешевый замок несложно, а риск наткнуться на хозяев квартиры или соседей, знакомых с хозяевами, минимален: отсюда участившиеся случаи кражи строительных и декоративных материалов, электрики, бытовой техники. И это не говоря об угрозе личной безопасности жильцов: ведь если грабители вломятся в квартиру в то время, как там будут жильцы — последствия будут ужасны. Не исключены случаи проникновения в уже проданные квартиры самими строителями, у которых есть мастер-ключи от всех сданных помещений.

В «Новый замок» отдельно обратили внимание на то, что сегодня заменить замок на надежную модель и «спать спокойно» можно уже через час: при этом мастер приедет к вам домой уже через полчаса. Цены на замену очень демократичны: стоимость работы специалиста порой не превышает 500 рублей. В арсенале сервиса найдутся замки всех известных производителей, а мастера компании работают с любыми типами запорных механизмов.

Оформить заявку и поменять замок в новой квартире проще простого: достаточно оставить заявку на официальном сайте или связаться с сервисом по телефону, описав ситуацию и высказав свои пожелания.

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