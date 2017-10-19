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Новости Костанай говорят, что успешно решается проблема безопасности населения

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Октября 2017, 12:10

Правительство РК уже давно волнуют проблемы безопасности людей, проживающих в городах страны. Увеличение уровня преступности в некоторой степени связано с тем, что большое количество молодежи не может найти себе работу.
Новости КостанайМногие из них ищут легкие пути для повышения благосостояния и занимаются грабежом. Правоохранительными органами принимаются различные меры, позволяющие предотвратить хищение домашнего имущества граждан, проживающих в частных домах или в квартирах многоэтажек.

Новости Костанай рассказали о внедрении уникального проекта, который получил название «Соседский присмотр». В его основе лежит принцип общественного наблюдения за правопорядком в определенном районе города. О каждом событии, которое вызывает подозрение, направляются сообщения в полицию. Ее сотрудники оперативно реагируют на каждое обращение граждан, оказывающих помощь правоохранителям. Своевременное принятие необходимых мер помогает предотвратить серьезные преступления, которые планируются злоумышленниками.

Новый проект является уникальным инструментом для повышения социальной активности людей. При наличии соседского присмотра за имуществом ближних наблюдается их сплочение. Значительно увеличивается и уровень сотрудничества жителей городского района со стражами правопорядка. Участники проводимых мероприятий получили возможность вносить свои рекомендации по улучшению работы, гарантирующей безопасность населения и личного имущества граждан. Программа, которая внедряется в пределах двора многоэтажных домов, позволяет значительно сократить количество квартирных краж.

Новости Костанай подтверждают тот факт, что существенно снизилось хищение имущества, благодаря активной установке видеонаблюдающих систем. Современные виды оборудования является максимально надежным средством для снижения уровня преступности. Кроме этого, приборы позволяют оперативно находить преступников, совершающих кражи в охраняемой местности. Жильцами района по достоинству оценены такие мероприятия. Они часто выступают с инициативой самостоятельного финансирования установки видео-конструкций. Кроме защиты имущества, такие приборы гарантируют безопасность проживания людей. Они контролируют все возникающие ситуации в подъездах, на придомовых территориях и в районе парковочных объектов для частных автомобилей.

Источник: https://www.nur.kz/tag/ex2383-kostanayskaya-oblast.html новости Костонай.



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