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Бизнес — 19 Октября 2017, 12:13

Среди современных отделочных материалов особое внимание привлекает облицовочная плитка марки Kerama Marazzi. Она используется в качестве настенных покрытий в помещениях жилого или же коммерческого назначения. Данный производитель предлагает потенциальной клиентуре разнообразные варианты подобной плитки. Поэтому выбирать ее вы сможете с учетом ряда параметров. Среди таких параметров можно выделить эстетическую привлекательность, удобство пользования, а также уборки или же длительность службы настенной плитки. А процесс производства керамической плитки предусматривает ее термическую обработку под воздействием высоких температур. Этим и обусловлена ее прочность и особая долговечность. По сравнению с натуральным камнем такой материал обходится гораздо дешевле. 

Открывая доменной адрес  купить плитку для стен желающие смогут прямо онлайн. Такой облицовочный материал отличается надежностью, долговечностью, удобством ухода, невысокой стоимостью, устойчивостью к механическим повреждениям или же к истиранию. Кроме этого она является влагостойким, термостойким и морозостойким материалом. Исходя из этого, отделывать керамической плиткой данной марки можно не только внутренние, но и внешние настенные поверхности. Ее используют для облицовки порогов, ступенек, открытых террас, фасадов, а также лоджий. 

Наш онлайн-магазин занимается реализацией керамической плитки непосредственно от производителя. Поэтому стоимость всей продукции Kerama Marazzi у нас наиболее доступная. Кроме этого наши высококвалифицированные специалисты занимаются 3Д-проектированием, благодаря которому каждый потенциальный заказчик сможет заранее примерить к собственному интерьеру тот или иной вид плитки. Такая разработка проекта является совершенно бесплатной услугой, которая гарантирует результат каждому нашему потенциальному клиенту. Приобретая облицовочные материалы для кухни или же ванной, необходимо чтобы они имели низкое водопоглощение, устойчивость к различным агрессивным средам, а также простотой при ежедневном уходе. Наиболее важным из перечисленных качеств является способность поглощения влаги или же гидрофобность плитки. Эти данные указаны на упаковке материала.

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