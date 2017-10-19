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Бизнес — 19 Октября 2017, 13:45

Онлайн-магазин ВинилТекс занимается реализацией высококачественных обивочных материалов. Они позволяют обновлять разнообразные мебельные изделия и используются даже для декорирования интерьера. Кроме этого мы предлагаем потенциальной клиентуре материалы для обивки автомобильных салонов или же входных дверей. Подобным видом деятельности ВинилТекс успешно занимается уже более пятнадцати лет. За пройденные годы мы достигли высочайших стандартов обслуживания, предоставляя при этом широчайший выбор обивочных материалов каждому потенциальному заказчику. 

В онлайн-каталоге http://oblavka.ru  вы сможете найти войлок, фетр, брезент, натуральную или же искусственную кожу, которые позволяют создавать добротную и красочную мебель. Незаменимы подобные материалы и для создания оригинальных элементов декора, делающих интерьеры неповторимыми и оригинальными. Нашими услугами чаще всего пользуются производители мебели. а также ремонтные мастерские, самостоятельно изготавливающие разнообразные изделия. Кроме обивочных материалов мы предлагаем им разнообразные аксессуары, фурнитуру или же специальные мебельные гвозди. 

Наши товары могут быть заказаны желающими без каких-либо ограничений в количестве. Весь ассортимент нашего онлайн-магазина может быть оперативно доставлен на объект заказчика. Вместе с реализацией обивочных материалов ВинилТекс предлагает заинтересованной клиентуре услуги по перетяжке или же реставрации мебельных изделий, декорирование, а также обивку дверей. У нас же возможно приобретение различных наполнителей, в том числе струттофайбера, кокосовой койры, а также поролона. Кроме этого здесь вы сможете заказать специальный мебельный клей, используемый в процессе обивочных работ или же декорирования интерьеров. 

В ВинилТексе работают высококвалифицированные мастера, великолепно разбирающиеся в разных обивочных материалах. Поэтому если вы нуждаетесь в обновлении старой мебели или же в создании эксклюзивных изделий, тогда лучше доверить такое дело именно нашей команде. Мы также работаем над интерьерными решениями, предоставляя заказчикам возможность выбор не только материалов, но и элементов декора. ВинилТекс предлагает потенциальной клиентуре широчайший выбор натуральной или же искусственной кожи, которые могут быть использованы как для декорирования, также и в качестве обивки. Благодаря усилиям наших мастеров, вы сумеете создать органичные и красивые интерьеры.

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