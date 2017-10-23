Как угадать вкусы невест в новом сезоне?

Не обязательно завязывать торговые отношения исключительно с дорогими брендами. Свадебные платья оптом в Москве, Киеве и других крупных городах можно найти в более доступном ценовом сегменте.

Все мы уже давно привыкли к лотерее под названием «пополни свой ассортимент нужным товаром». Свадебные бизнесмены каждый раз будто крутят колесо фортуны, когда выбирают модели для своих салонов. Это очень ответственное дело, которое требует не малых усилий. Действовать нужно очень осторожно. Не стоит спешить делать заказ. Нужно ознакомиться со всеми предложениями, которые хоть немного заслуживают внимания. Листая модные журналы, полезным будет развитие собственного вкуса.





Как выбрать поставщика?

Не обязательно завязывать торговые отношения исключительно с дорогими брендами. Свадебные платья оптом в Москве, Киеве и других крупных городах можно найти в более доступном ценовом сегменте. Нужно хорошо понимать, какая потенциальная клиентура окружает магазин и на что можно рассчитывать в плане платежеспособности. Салон - не музей. Его задача продавать и зарабатывать деньги. Пришли невесты, посмотрели на платья, посмотрели на ценники и пошли искать что-то подешевле - это не наш вариант. Лучше составить портрет своего потребителя. Какие они, эти Ваши невесты? Чем занимаются? Какой их приблизительный доход? Чего они хотят? Что ищут? Ответив на эти вопросы можно получить хорошие подсказки в плане ассортимента. Стоит обратить внимание на работы талантов, которые только начинают свой путь. Молодые дизайнеры имеют свежие взгляды на моду, поэтому у них как раз легче найти что-то новенькое, что-то особенное, что-то именно для своего салона. Вместе с тем не надо спешить отвергать старые добрые бренды, если их менеджеры предлагают адекватные условия сотрудничества. Никогда успешные бизнесмены не делают мега-большие стартовые заказы. Можно приучиться брать на пробу минимальное количество платьев, делая заказ у нового партнера. Пусть он завоюет доверие.





Мода - это непрерывная цикличность

Как же часто мы убеждаемся в том, что новое - это давно забытое старое. Ткани, формы и другие тенденции будто имеют давно запланированный порядок выхода в свет. Все бы ничего, но есть одна проблемка. Только мода выбросит на свою арену какую-то давно забытую фишку, как все сразу подхватывают ее и просто копируют друг друга. Стоит остерегаться этого и не вливаться в стихию сплошного однообразия. Если у всех будут одинаковые платья, то покупатель просто выберет тот салон, в котором дешевле. Не стоит разочаровывать своих клиенток. Ищите эксклюзив. Свежие идеи и лучшая их реализация - вот предмет поиска хорошего свадебного бизнесмена. Аналитика и интуиция - лучшие помощники на пути к успеху.