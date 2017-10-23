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Особенности современного рынка тканей

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Бизнес — 23 Октября 2017, 10:00

Такие производители, как InterTex и другие подобные компании сосредоточены не только на предложении приобрести готовую продукцию, либо готовые детали к платьям, они продают ткани для создания свадебных и вечерних образов.

Пошив одежды всегда был актуальной сферой. Людям всегда нужно во что-то одеваться. Им не все равно, что это за вещи. Всем хочется красоты, актуальности, качества, моды. Поэтому производство данной отрасли всегда находится на подъеме, ведь оно имеет огромный спрос. Но для того чтобы шить вещи должна быть ткань.


Такие производители, как InterTex и другие подобные компании сосредоточены не только на предложении приобрести готовую продукцию, либо готовые детали к платьям, они продают ткани для создания свадебных и вечерних образов. Сейчас вообще очень много торговых марок, которые занимаются продажей тканей, но каким из них можно доверять и где искать товар?


Качество сырья и ценовая политика

Всегда на первом месте стоит качество материалов, из которого изготавливается продукция. Поэтому завязывая новые отношения с поставщиками не надо спешить и делать крупные заказы. Можно начать с минимальных партий материалов. Покупать на прямую от производителя бывает сложно. Потому что он ориентирован на построение дистрибуции. Он не ищет своего конечного потребителя. Ему нужен большой оптовик. Именно к таким оптовым продавцам можно обращаться. Тем более, в цене закупщик точно не проиграет. Ведь при относительно не больших заказах закупщику невозможно получить такие большие скидки, которые предназначены дистрибьютору. По качеству продукция ничем отличаться не будет, но работать с оптовиками гораздо удобнее. Поставки от них чаще, цены не выше, чем у производителя и не нужно делать гигантских заказов, которые никому не нужны. Ведь загромождения своего склада избыточным количеством ткани - совсем неудачный ход. Не стоит экономить на качестве, ведь если производитель одежды позиционирует себя как дорогой бренд, то покупатели ожидают от него соответствующую высококачественную продукцию. А вещи сшиты из дешевой ткани просто не могут быть качественными.




Капризная мода

Конечный потребитель одежды уже давно привык, что мода на какие-то тенденции постоянно меняется. Но если модница купила себе одну вещь, которая за несколько месяцев вышла из моды - это нормально. А вот если производитель одежды закупил ткань и она перестала быть актуальной - это уже хуже, ведь это может обернуться большими убытками. Поэтому нужно тщательно следить за модой и иметь особое чутье. Единственная ткань, которая видимо никогда не потеряет своей популярности - кружево. Оно настолько прочно закрепилось на позициях лидера, что кажется, она никогда никому не отдаст своего королевского первого места.



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