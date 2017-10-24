ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» Максима Блажко. Начало положено!





Совсем скоро над столицей поднимутся башни жилых небоскребов, их строительство уже началось. ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» – так называется уникальный жилой комплекс. Девелопером проекта является «GORN Development» под руководством Максима Блажко.

Вертикальный город в мегаполисе

ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» включает пять домов очень большой высотности в футуристическом стиле. В столице до этого времени еще ничего подобного не строилось. Над воплощением проекта в жизнь работает команда профессионалов, которую возглавляет Максим Блажко, генеральный директор GORN Development. Здания-небоскребы, которые возводятся в историческом Донском районе, всего за 1 км от Нескучного сада, станут оригинальной высотной доминантой Москвы.

Создатели проекта удивили новаторским подходом и создали оригинальный вертикальный город, который стал настоящим открытием. В условиях мегаполиса новый жилой комплекс – это нечто совершенно новое!

Для всех общественных и частных пространств комплекса общими чертами являются:

высокий класс комфорта;

приватность и безопасность;

уникальная собственная инфраструктура;

сервис на мировом уровне.

Начало положено

30 сентября завершились работы по созданию мощного свайного фундамента «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA». Для этого были использованы различные материалы:

2 187 куб. м бетона;

471,тонн арматуры;

286 штук (длина 28 м, диаметр 1 м) винтовых свай.

Великолепные башни высотой от 140 до 262 метров будут располагаться на участке площадью 5,6 га.

Темпы строительства

Максим Блажко поделился планами и перспективами строительства уникального комплекса. Он отметил: «Мы закончили самый сложный и ответственный этап строительства первого корпуса «Нескучного», дальше работа пойдет значительно быстрее. На следующем этапе будут завершены работы по монолитным конструкциям 2 подземных и 2 надземных нежилых этажей, после чего строители приступят к работе над конструкциями типовых этажей с расположенными на них квартирами. На этом этапе темп возведения железобетона составит 4-5 этажей готовых конструкций в месяц. К новому году мы планируем возвести 10 этажей первого здания, а полностью закончим возведение конструкций здания в декабре следующего года». возвести 10 этажей первого здания, а полностью закончим возведение конструкций здания в декабре следующего года».

Уникальность проекта отмечают не только специалисты, но и жители Москвы. Такой чудо-комплекс – это без преувеличения мечта каждого жителя столицы!