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ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» Максима Блажко. Начало положено!
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Бизнес — 24 Октября 2017, 10:13
Совсем скоро над столицей поднимутся башни жилых небоскребов, их строительство уже началось. ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» – так называется уникальный жилой комплекс. Девелопером проекта является «GORN Development» под руководством Максима Блажко.
Вертикальный город в мегаполисе
ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» включает пять домов очень большой высотности в футуристическом стиле. В столице до этого времени еще ничего подобного не строилось. Над воплощением проекта в жизнь работает команда профессионалов, которую возглавляет Максим Блажко, генеральный директор GORN Development. Здания-небоскребы, которые возводятся в историческом Донском районе, всего за 1 км от Нескучного сада, станут оригинальной высотной доминантой Москвы.
Создатели проекта удивили новаторским подходом и создали оригинальный вертикальный город, который стал настоящим открытием. В условиях мегаполиса новый жилой комплекс – это нечто совершенно новое!
Для всех общественных и частных пространств комплекса общими чертами являются:
Начало положено
30 сентября завершились работы по созданию мощного свайного фундамента «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA». Для этого были использованы различные материалы:
Великолепные башни высотой от 140 до 262 метров будут располагаться на участке площадью 5,6 га.
Темпы строительства
Максим Блажко поделился планами и перспективами строительства уникального комплекса. Он отметил: «Мы закончили самый сложный и ответственный этап строительства первого корпуса «Нескучного», дальше работа пойдет значительно быстрее. На следующем этапе будут завершены работы по монолитным конструкциям 2 подземных и 2 надземных нежилых этажей, после чего строители приступят к работе над конструкциями типовых этажей с расположенными на них квартирами. На этом этапе темп возведения железобетона составит 4-5 этажей готовых конструкций в месяц. К новому году мы планируем возвести 10 этажей первого здания, а полностью закончим возведение конструкций здания в декабре следующего года». возвести 10 этажей первого здания, а полностью закончим возведение конструкций здания в декабре следующего года».
Уникальность проекта отмечают не только специалисты, но и жители Москвы. Такой чудо-комплекс – это без преувеличения мечта каждого жителя столицы!
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