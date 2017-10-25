DiodeSystem

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Октября 2017, 13:56

Нижегородцы отныне смогут воспользоваться онлайн-сервисом нашего магазина для приобретения уличных светодиодных прожекторов вместе с сервисом оперативной доставки. Наши диодные прожекторы отличаются экономичностью и экологичностью. В них нет даже грамма ртути, поэтому такие устройства считаются полностью безопасности для природной среды или же человеческого здоровья. Подобные системы широко используются сейчас для создания качественного уличного освещения. Найти их можно на на нижегородских улицах. Исходя из этого, в этом городе спрос на светодиодные прожекторы постоянно растет. Причиной этому является еще и тот факт, что для изготовления корпуса подобных устройств используется анодированный алюминий, который не ржавеет и отличается стойкостью к коррозии.

Открывая ссылку Уличные светодиодные прожекторы оптом сможет легко заказать онлайн любая компания, а также частное лицо. Каждое подобное изделие обладает степенью защиты стандарта IP67. Благодаря этому они являются полностью непроницаемыми как для влаги, также и для пыли. Кроме этого такие прожекторы прекрасно подходят для нижегородского климата, так как способны функционировать в диапазоне: минус пятидесят-плюс пятидесят градусов. Следовательно в каких бы погодных условиях они ни использовались, никогда не выйдут из строя.

Для приобретения уличных светодиодных прожекторов нижегородцам придется заполнить онлайн-заявку на нашем веб-ресурсе. Также возможен заказ по телефону. Каждому потенциальному заказчику мы предлагаем возможность получения бесплатного светотехнического расчета с 3Д-моделью освещаемых помещений. Если после этого ответ заказчика будет положительным, наши сотрудники вышлют счет, оплата которого возможна в любом банковском филиале. После этого забор уличных светодиодных прожекторов возможен с нижегородского транспортного терминала. Желающие также смогут заказать подобный товар с оперативной доставкой. На веб-ресурсе DiodeSystem представлен детальный прайс каждой модификации такого прожектора с подробным техническим описанием, а также указанием точной стоимости.

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