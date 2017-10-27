Аренда авто: Париж

Отправляясь в путешествие или же деловую поездку в столицу Франции, необходимо позаботиться о некоторых важных моментах заранее. Если дело касается туристической поездки, тогда нужно учесть, что здесь огромное количество достопримечательностей, которые непременно следует посмотреть. Вообще, Париж не укладывается ни в какие рамки и не соответствует существующим стереотипам. Закусывая утреннее кофе круассанами и наслаждаясь уютными улочками Парижа, туристы ощущают невероятное наслаждение. А вечерние бистро здесь всегда переполнены шумными компаниями. Приятный запах жаренных каштанов, который распространяется в бульварах города, непременно притянет вас и заставит купить это прекрасное лакомство.

Особо приятно любоваться гулким полумпраком Нотр-Дама или же гулять по бесконечным залам Лувра. А если вы попадете на Сент-Луи, сможете насладиться великолепными застройками старинных особняков этого живописного острова. Не обойтись без визита на Эйфелеву башню, который по праву считается памятником эпохи электричества и пара. Современных архитекторов в Париже привлекает вдохновение, которые они получают от башни Монпарнас и авангардных конструкций квартала Дефанс. Однако чтобы успеть осмотреть все перечисленные достопримечательности лучше воспользоваться такой услугой, как аренда авто.

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