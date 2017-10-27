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Бизнес — 27 Октября 2017, 15:34

Желаете насладиться исконно русской едой - блинами, приготовленными по традиционной рецептуре и отличающимися неповторимыми вкусовыми качествами? Тогда непременно воспользуйтесь порталом Kostis, где вы сможете заказать их с доставкой. Блины являются исконно русской едой, существующей много тысячелетий. Невероятно вкусные блины достаточно просты в приготовлении. Тесто может быть выбрано сдобное, простое, пресное или же дрожжевое. Кроме этого, подаются они к столу в различных вариантах - в классическом виде, с сладкой или же сытной начинкой, со сгущенкой, сметаной, с медом. Не менее интересны блины, представленные в виде пирогов или же тортов.

Домохозяйкам мы предлагаем избавиться от хлопот, связанных с самостоятельной выпечкой. Мы предлагаем невероятно вкусные блины с доставкой в до или же офисный кабинет. Для этого достаточно перейти по ссылке вкусные блины по которой вы сможете заказать прямо онлайн. Кроме классических блинов, мы предлагаем клиентуре и блины с разнообразной начинкой, с которыми можно ознакомиться в соответствующем разделе нашего веб-портала. Чтобы узнать более подробно об ингредиентах таких блинов, следует просто нажать на фотку представленного блюда. 

Доставка представленных в нашем онлайн-каталоге блюд, осуществляется по всей столице. Каждый желающий сможет выбрать у нас блины с наиболее вкусными и оригинальными начинками. Мы предлагаем клиентуре блинчики с овощами, ветчиной, мясом, курицей, шампиньонами, красной икрой, семгой, клубникой, абрикосами, шоколадом или же яблоками. Кроме этого наш веб-ресурс оснащен удобной системой поиска, позволяющей быстро находить нужные варианты блинов. После оформления онлайн-заказа и его оплаты, вы сможете воспользоваться оперативной доставкой Костис. 

Не менее вкусными являются готовые завтраки, которые мы предлагаем также с оперативной доставкой. При этом каждый из таких заказов доставляется горячим и свежим. Мы никогда не разогреваем старые блюда, а готовим их под заказ и сразу же доставляем. Разработчики Kostas максимально упростили и полностью автоматизировали процесс оплаты. Поэтому потенциальные заказчики легко смогут оплатить выбранные блюда онлайн, без необходимости посещения наших филиалов. Открывая доменной адрес готовые завтраки предстанут перед вашим взором в богатом разнообразии. 

Костис предлагает потенциальной клиентуре премиальную готовой еды. В компании особое внимание уделяется качеству блюд и высоким стандартам сервиса. Здесь любой желающий сможет воспользоваться готовыми решениями для торжественных или же деловых мероприятий. Кроме отличной еды, мы предлагаем услуги ответственного персонала, консультации и дельные советы по организации ваших мероприятий. Также Костис предлагает заинтересованной клиентуре услуги по кейтерингу. Каждое блюдо у нас готовится из качественных ингредиентов, а для кейтеринга еда готовится в специальной кухне, отвечающей международным стандартам качества. Кроме этого все блюда, представленные в нашем виртуальном меню, проверены в соответствующей аккредитованной лаборатории. Поэтому у нас вы сможете заказать только сертифицированные блюда, имеющую необходимую разрешительную документацию.

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