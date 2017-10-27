27октября 2017
пятница
|
Блефаропластика
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Октября 2017, 15:37
В современной пластической медицине часто используются операции по блефаропластике, которые позволяют удалять грыжи вместе с избытками кожи верхних, а также нижних век. Посредством такого оперативного вмешательства возможно избавление от так называемых мешков, которые образовываются под глазами, нависших верхних век или же глубоких морщин. Поэтому блефаропластику принято считать существенным эффектом омоложения. Такие операции проводятся с использованием разных методик. Пластика может проводится на верхних или же нижних веках, на ресничной зоне или же слизистой нижних век. При этом медики используют разнообразные виды разрезов, в зависимости от проблем, с которыми им приходится справляться.
Открывая ссылку видео операции по блефаропластике желающие смогут просмотреть онлайн. Такие операции имеют омолаживающий, косметический эффект. Они позволяют изменить формы век. А достигается подобный результат путем удаления лишних образований кожи также как и жировой клетчатки. Бывают случаи, когда требуется подтяжка мышц, а также их иссечение. Веки подвержены возрастным изменениям. Кожные покровы этих зон наиболее тонкие в организме. Их толщина не превышает одного мм. Минуя тридцатилетний возраст, веки человека теряют эластичность, обвисают и растягиваются. А хирургическое вмешательство позволяет пациентам убрать мешки под ними, освободиться от нависания верхних век, избытка кожи на каждой из нижних век, "гусиных лапок", глубоких морщин, опущенных наружных уголков, а также глубоких носослезных борозд.
Обычно, дефекты косметического характера связаны с возрастными изменениями. Поэтому чаще всего в подобной оперативной коррекции нуждаются дамы, которым миновало 35 лет. Однако бывают случаи, когда подобную операцию проводят более молодые люди, которые недовольным формами собственных век. А это может быть обусловлено наследственностью, этнической принадлежностью, врожденными дефектами, травмами или же доброкачественными образованиями. Конечно, блефаропластика не сможет полностью изменить "восточную" форму глазных щелей. Однако хирургические манипуляции позволяют устранить складки, которые прикрывают внутренние уголки глаз, а также подтянуть складки верхних век.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры