В современной пластической медицине часто используются операции по блефаропластике, которые позволяют удалять грыжи вместе с избытками кожи верхних, а также нижних век. Посредством такого оперативного вмешательства возможно избавление от так называемых мешков, которые образовываются под глазами, нависших верхних век или же глубоких морщин. Поэтому блефаропластику принято считать существенным эффектом омоложения. Такие операции проводятся с использованием разных методик. Пластика может проводится на верхних или же нижних веках, на ресничной зоне или же слизистой нижних век. При этом медики используют разнообразные виды разрезов, в зависимости от проблем, с которыми им приходится справляться.

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желающие смогут просмотреть онлайн. Такие операции имеют омолаживающий, косметический эффект. Они позволяют изменить формы век. А достигается подобный результат путем удаления лишних образований кожи также как и жировой клетчатки. Бывают случаи, когда требуется подтяжка мышц, а также их иссечение. Веки подвержены возрастным изменениям. Кожные покровы этих зон наиболее тонкие в организме. Их толщина не превышает одного мм. Минуя тридцатилетний возраст, веки человека теряют эластичность, обвисают и растягиваются. А хирургическое вмешательство позволяет пациентам убрать мешки под ними, освободиться от нависания верхних век, избытка кожи на каждой из нижних век, "гусиных лапок", глубоких морщин, опущенных наружных уголков, а также глубоких носослезных борозд.

Обычно, дефекты косметического характера связаны с возрастными изменениями. Поэтому чаще всего в подобной оперативной коррекции нуждаются дамы, которым миновало 35 лет. Однако бывают случаи, когда подобную операцию проводят более молодые люди, которые недовольным формами собственных век. А это может быть обусловлено наследственностью, этнической принадлежностью, врожденными дефектами, травмами или же доброкачественными образованиями. Конечно, блефаропластика не сможет полностью изменить "восточную" форму глазных щелей. Однако хирургические манипуляции позволяют устранить складки, которые прикрывают внутренние уголки глаз, а также подтянуть складки верхних век.