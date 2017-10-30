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Мягкие кухонные уголки со скидкой в интернет-магазине Фран

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Бизнес — 30 Октября 2017, 09:59

Что отличает кухонную мебель в интернет-магазине Фран от конкурентных предложений?

Когда речь идет о функциональности и удобстве кухонного пространства, на первый план выходит корпусная мебель. Если же мы вспоминаем про эстетичность и уют кухни, все внимание сосредотачивается на мягкой мебели, а именно – на кухонных уголках. Они формируют зону отдыха и позволяют чувствовать себя максимально комфортно во время приема пищи и неторопливой застольной беседы.

Есть ли в вашей кухне такой оазис тишины, выгодно выделяющийся на фоне бесконечной бытовой суеты и гор посуды? Если нет, пришло время исправить эту ситуацию, причем – сделать это вместе с интернет-магазином Фран. Здесь вашему вниманию представлены оригинальные модели мягких уголков, цены на которые впечатляют самым доступным уровнем и крупными скидками. Сразу -30% от стоимости – от такого предложения будет непросто отказаться, особенно если вы привыкли считать деньги и выбираете только самые выгодные варианты покупки.


Преимущества мебели от интернет-магазина Фран

Что отличает кухонную мебель в интернет-магазине Фран от конкурентных предложений? Здесь обязательно стоит отметить:

  • Разнообразие моделей, позволяющее найти подходящий вариант под определенную площадь и качество освещения кухни;
  • Широкий выбор оттенков, исключающий любые компромиссы в вопросах цвета;
  • Нетребовательность к уходу, особенно если вы привыкли бережно относиться к мебели. Даже если в семье есть маленькие дети, внешний вид уголка удастся сохранить на долгие годы;
  • Продуманная конструкция, которую удастся разместить даже на небольшой кухне, оставив место для корпусной мебели и свободного перемещения.

Стандартная комплектация мягкого уголка от Фран – обеденный стол прямоугольной формы, угловой диван и несколько табуретов с мягким сидением. Выбор в пользу такого дизайна обусловлен возможностью:

  • Разместить за столом всех членов большой семьи;
  • Предложить каждому человеку удобное место в зависимости от параметров тела;
  • Использовать каждый сантиметр кухонного пространства, особенно если в нем ощущается дефицит площади;
  • С легкостью перемещать уголок, если необходимо убрать помещение, или вы планируете перестановку для смены интерьера.

Мягкие кухонные уголки от Фран – сочетание продуманности, привлекательности, прочности и эргономичности, воплощенное в современных моделях качественной мебели.


Почему покупать в Фран – удобно и выгодно?

Постоянные покупатели уже знают ответ на данный вопрос. Только здесь вам предложат:

  • Низкую цену с крупной скидкой – интересное сочетание, обещающее удачное приобретение и существенную экономию;
  • Длительную гарантию на все товары, позволяющую быть уверенным в их высоком качестве и надежности;
  • Модели на любой вкус в широком ценовом диапазоне, где подходящий для себя вариант могут найти покупатели с разным уровнем достатка;
  • Консультации и практическую помощь в выборе, полезные советы по размещению новой мебели;
  • Широкий спектр дополнительных услуг – от выполнения замеров помещения до оперативной доставки и бережной сборки новой мебели.

Новый мягкий уголок на вашей кухне – приятный сюрприз для тех, кого вы любите. А благодаря магазину Фран подарить радость близким можно без огромных расходов, переплаты и лишнего беспокойства.

Решились на покупку? Действуйте!

Остается только выбрать походящую под ваш интерьер модель кухонного уголка и оформить заявку. Наши специалисты подскажут, какой из предложенных вариантов лучше остальных подчеркнет достоинства вашей кухни и сможет создать в ней уютную атмосферу. Все заказы обрабатываются в минимальные сроки, и вам не придется ждать доставки, чтобы порадовать домочадцев и внести в обстановку дома долгожданные изменения.



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