Как выбрать компанию, выкупающую авто? На что обратить внимание?

Продавать автомобиль самостоятельно — задача, с которой не так просто справиться. На многие машины нет огромного спроса, поэтому заинтересованного покупателя приходится искать неделями. Но даже если интерес есть, придется

потратить немало времени и сил на встречи, на то, чтобы удержать цену, ведь каждый потенциальный покупатель хочет ее сбить. Если нет времени или просто не хочется тратить энергию на весь этот процесс, всегда можно доверить задачу профессионалам. Сейчас есть немало компаний, которые занимаются выкупом автомобилей с пробегом. Как правило, они быстро оформляют сделку, тут же выплачивают деньги — а клиенту даже не нужно прикладывать никаких усилий. Единственный вопрос заключается в том, как выбрать компанию, предлагающую выкуп легковых авто в Москве. Есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание.

Оформление документов

Первым делом уточните, как быстро проданный автомобиль будет снят с учета в ГИБДД. Важно, чтобы вы могли получить справку об этой процедуре, что обезопасит вас от мошенников и неприятностей. Второй момент — контроль регистрации на нового собственника. Это означает, что компания обязуется после продажи следующему владельцу проконтролировать ситуацию с документами. А еще команды, которые работают добросовестно, учитывают закон, при котором машину нужно в течение десяти дней оформить на нового собственника или аннулировать регистрацию. Иными словами: уточните все моменты, которые касаются документов, учета, а также гарантий со стороны компании, покупающей транспорт. Эти все детали должны быть подтверждены договором, что для подобных сделок является обязательным моментом.

Организация процесса оценки и оплаты

Наиболее выгодный вариант, на который и надо ориентироваться, предполагает, что представитель компании сам приедет по адресу заказчика. То есть вам не нужно будет никуда отправляться, ничего планировать. Оценщик подъедет в удобное время, на месте проведет все необходимые работы, озвучит сумму, которую может предложить компания. Заранее сориентируйтесь по цене: удачным решением считается, если предложенная сумма составляет 90-95% от стоимости от рыночной стоимости автомобиля. При срочном выкупе деньги можно получить в течение дня или всего нескольких дней — тут зависит от того, когда конкретно вы обратились, и от других особенностей сделки. Обычно крупные фирмы предлагают выплаты разными способами: наличными и безналичным путем. Тут никаких советов нет: просто выбирайте то, что вам удобнее всего.

Рекомендуем присматриваться к услугам компаний, которые работают больше 7-10 лет. Для данного рынка это хороший показатель. А еще, если вас интересует выкуп коммерческих автомобилей в Москве, подобные фирмы могут предложить и дополнительные услуги. Такой срок работы позволяет создать целую сеть партнеров, скидки от которых и помогают привлечь клиентов. Например, вы продаете и покупаете машину в одном салоне, а вам предлагают хорошую скидку на чистку сидений и т. д.

Собственный сайт со всей необходимой информацией

Наличие собственного ресурса для такой компании является обязательным условием. На сайте вы ознакомитесь со всеми выгодами сотрудничества, порядком работы, почитаете об акциях и скидках. В качестве хорошего примера приведем фирму AvtoRoom. Выбирая, изучите площадку: если на ней есть большая часть интересующей информации, это хорошо. Когда компания добросовестно подходит к решению своих задач, уточнять приходится только редкие детали.

Сейчас выкуп автомобилей стал востребованной услугой. Она экономит время, деньги, позволяет не беспокоиться об организации самого процесса. Прислушавшись к простым рекомендациям и советам, можно легко найти компанию, которая поможет с продажей автомобиля на самых выгодных условиях.