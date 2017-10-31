Спортивный паркет – особенности и преимущества напольного покрытия

К напольному покрытию для спортзалов выделяются повышенные требования. Оно должно быть износоустойчивым и травмобезопасным, неприхотливым в эксплуатации и уборке, а также обеспечивать нужную амортизацию ударов. Этими качествами обладает спортивный паркет с многослойной структурой, верхний слой которого производится из древесины твердых пород. К другим составляющим относятся склейка сосновых планок, слои фанеры и резиновые амортизаторы.

Особенности спортивного паркета

На рынке представлен спортивный паркет марок BAUMHAUS SPORT, HORNER, KRAST, ROBBINS, KARELIA, BOEN BOFLEX SPORT, UNKERS, BOFLEХ и PRESTIGE PSS. В досках бренда BAUMHAUS SPORT по периметру располагается система «шип-паз», благодаря которой упрощаются монтажные работы. Верхний слой производится из массива клена, для распределения нагрузки использована многослойная фанера, а применение резиновых амортизаторов обеспечивает необходимую упругость.



В полах HORNER верхняя часть изготовлена из канадского клена, а амортизаторы выполняются из резинового гранулята или натурального каучука. Главным достоинством паркета KRAST становится двойная система амортизации, благодаря которой поглощаются сильные и малые нагрузки. Двухлаговые полы KARELIA из древесины хвойных пород от финского производителя предназначены для установки в волейбольных и баскетбольных залах.

Преимущества спортивного паркета

Покрытие, предназначенное для укладки в тренировочных залах, танцевальных студиях и фитнес-центрах, обладает преимуществами:





возможность частичного и неоднократного ремонта;

способность выдерживать значительные механические нагрузки;

звукопоглощение и поглощение ударных нагрузок;

снижение риска травматизма.



Компания «СпортМонтаж» оказывает услугу по укладке спортивного паркета, которую выполняет квалифицированный персонал. Профессионалы сначала демонтируют старое покрытие, а на следующем этапе шлифуют и грунтуют стяжку. После устройства гидроизоляции монтируется новый пол, а завершающим моментом является установка закладных для стаканов и стоек. Работа осуществляется оперативно, а заказчику предоставляется гарантия.



При обустройстве пола в зале для тренировок нужно учитывать не только финансовые возможности владельца помещения, но и предполагаемые нагрузки. Следует обратить внимание на систему амортизации, ударопоглощающие свойства и упругость, особенности финишного слоя.