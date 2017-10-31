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Спортивный паркет – особенности и преимущества напольного покрытия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Октября 2017, 09:24
К напольному покрытию для спортзалов выделяются повышенные требования. Оно должно быть износоустойчивым и травмобезопасным, неприхотливым в эксплуатации и уборке, а также обеспечивать нужную амортизацию ударов. Этими качествами обладает спортивный паркет с многослойной структурой, верхний слой которого производится из древесины твердых пород. К другим составляющим относятся склейка сосновых планок, слои фанеры и резиновые амортизаторы.
Особенности спортивного паркета
На рынке представлен спортивный паркет марок BAUMHAUS SPORT, HORNER, KRAST, ROBBINS, KARELIA, BOEN BOFLEX SPORT, UNKERS, BOFLEХ и PRESTIGE PSS. В досках бренда BAUMHAUS SPORT по периметру располагается система «шип-паз», благодаря которой упрощаются монтажные работы. Верхний слой производится из массива клена, для распределения нагрузки использована многослойная фанера, а применение резиновых амортизаторов обеспечивает необходимую упругость.
Преимущества спортивного паркета
Покрытие, предназначенное для укладки в тренировочных залах, танцевальных студиях и фитнес-центрах, обладает преимуществами:
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