Максим Блажко получил премию European Property Awards 2017 в Лондоне

Девелопер GORN Development представил проект «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» на международном конкурсе European Property Awards и получил победу в одной из ведущих номинаций. Вручение премий состоялось в Лондоне. На торжественном мероприятии присутствовали участники и судьи, которые выбирали лучших в сфере строительства и архитектуры. Представленные на суд жюри проекты оценивались по целому ряду критериев, сравнивались друг с другом. Независимые эксперты подробно обосновали свое мнение. Их решение в отношении проекта «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» не стало случайным. Уникальный комплекс обещает стать настоящей изюминкой нашей столицы после завершения всех этапов строительства.





Как происходила оценка номинантов

GORN Development представили на конкурсе уже реализуемый проект, строительство которого ведется в Москве. Объект получил премию в категории высотное жилое здание. Существует целый ряд критериев, по котором оценивается каждый объект – дизайн, надежность, строительные технологии, энергоэффективность и сохранение окружающей среды в рамках строительного процесса. Оценку проводят 70 членов судейской коллегии под предводительством четырех представителей парламента Британии. Все эксперты независимые, их окончательное решение не подвергается сомнениям.

Результатом усилий российских девелоперов стало признание в Европе. Эта премия – региональная, ее победители будут состязаться за всемирную награду. Будет ли принимать в этом участие наша российская строительная компания, пока неизвестно, но уже сейчас ясно, что российские строители поразили европейских коллег.

Уникальность московского жилого комплекса

«НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» строится на Ленинском проспекте Москвы. Для его возведения здесь было выделено 5,6 Га земли. На этой территории со временем появится пять небоскребов переменной этажности, которые соединены друг с другом переходами, расположенными на огромной высоте. Футуристический дизайн строений, инновационные технологии – все это привлекает инвесторов. Здесь уже сейчас можно приобрести жилые апартаменты.

Максим Блажко, генеральный директор GORN Development, отметил: «Признание качества ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» на международном уровне – лучшая оценка работы команды над проектом. Качество строительства, высокоразвитая инфраструктура, авангардная архитектура, в деталях продуманная концепция – залог успеха проекта как среди профессионалов, так и среди покупателей. Премии подобные International Property Awards позволяют выявлять лучшие объекты недвижимости, устанавливать новые стандарты качества для игроков рынка. «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA», безусловно, станет ориентиром для жилого девелопмента Москвы».