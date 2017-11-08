Московские новостройки

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Ноября 2017, 15:23

Приобретение жилья в столице сегодня представляет достаточно сложную задачу для каждого горожанина или же приезжего. Особенно сложно сделать выбор среди огромного количества предложений по реализации жилых площадей. Многие застройщики предлагают потенциальной клиентуре разнообразные варианты жилой недвижимости, стоимость которых представлена в достаточно широком диапазоне. Однако средняя стоимость столичной недвижимости, установленная экспертами сейчас не превышает трехсот тыс. руб. за квадрат. При выборе подобного жилья огромное значение придается месторасположению жилого корпуса, транспортной доступности, экологичности квартала, а также наличию основных коммуникационных сетей. 

Открывая ссылку новостройки Москвы вы сможете изучить и выбрать прямо онлайн. Наш официальный веб-портал предоставляет виртуальным посетителям подробную информацию по месту, предполагаемым объектам недвижимости, по стоимости квартир. Здесь же желающие смогут ознакомиться с отзывами живущих в конкретных кварталах владельцами недвижимости. Квадрум помогает в приобретении квартир на столичных новостройках непосредственно от застройщиков. База новостроек, представленная на веб-портале компании постоянно обновляется. Сегодня Квадрум сотрудничает с каждым столичным застройщиком. 

Для столичных новостроек на веб-ресурсе компании отведен специальный раздел, где любой желающий сможет подобрать наиболее подходящее предложение в панельном или же монолитном корпусе. Начинается стоимость столичных квартир с двух млн. двухсот тыс. руб. При этом метраж такого жилья абсолютно разный. Минимальная площадь новостроек, представленных на реализацию составляет чуть более двадцати одного квадрата. Квадрум размещает на собственном веб-ресурсе только те объявления застройщиков, которые проходят тщательную модерацию. Для более оптимального поиска соответствующих вашим запросам вариантов, мы предлагаем воспользоваться нашим поисковым алгоритмом. Чтобы найти наиболее дешевую столичную новостройку, необходимо указать стоимость, не превышающую трех млн. руб. 

Следуя под домену новостройки Москвы от застройщика представлены тысячами объектов. Здесь желающие смогут не только приобрести, но и арендовать такую недвижимость. При этом Квадрум работает не только на столичном, но и на региональных рынках жилой недвижимости. Мы сотрудничаем с 50 мульстилистинговыми системами, несколькими тысячами агентствами недвижимости, десятками тысячами частными риэлторами, а также сотнями тысячами собственниками. Каждый из них предлагают жилую недвижимость в разных городах. Также у нас вы сможете найти предложения по реализации жилой недвижимости в поселках или же небольших городах. 

На данный момент наша база содержит около шестисот тыс объявлений по самым разным объектам. Воспользоваться нашим проектом легко смогут и владельцы смартфонов или же планшетов. Мы оптимизировали веб-ресурс под наиболее популярные мобильные устройства. Достаточно указать в поиске подходящий регион, город или же район, чтобы получить доступ к огромной базе объявлений по реализации недвижимости. Здесь можно найти не только квартиры или же апартаменты, но еще и отдельные частные особняки. Поиск возможен также с указанием средней стоимости жилья. Доступны и такие параметры, как тип недвижимости, регион или же квадратура интересующей вас недвижимости. Только по столице и области у нас размещено более 75 тыс. объявлений.

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