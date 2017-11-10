Ковровая плитка: материалы изготовления, назначение, характеристики



Рулонные покрытия для полов давно заслужили признание пользователей как в домашнем, так и в офисном обиходе. Единственное неудобство, о котором не устают говорить специалисты, – это необычайно высокий процент отходов, которые приводят к повышенным затратам. Чтобы исключить переплату и более практично оценить соотношение ремонтируемых площадей с необходимыми квадратными метрами приобретаемого покрытия, решено было выпускать фрагментарные материалы. Так появилась ковровая плитка, которая была несколько видоизменена, чтобы более соответствовать своему назначению.

Изменения коснулись конструктивного момента, на смену монолитным материалам пришла армируемая основа. Это значительно усилило сопротивляемость к деформации при долгосрочном и активном использовании. Подложка производится из битумных составов, поэтому сохраняется не только прочность покрытия, но и его эластичные качества. Стандартная плитка имеет полуметровые размеры по длине и ширине. Это универсальные параметры для разноразмерных помещений. Реже выпускаются плитки 60х60 см и более крупных форматов.

Компания «ПрофПокрытие» предлагает купить ковровую плитку в Москве через официальный сайт http://www.profpokritie.com/, где презентуется все видовое разнообразие напольных покрытий. Плитка представлена линией ворсовых и безворсовых модификаций во множественной цветовой палитре. Ассортиментная матрица содержит фрагментарные покрытия различного назначения. Это полы в квартире, частном доме, офисах и местах общественного пользования. Высокие гидродинамические свойства позволяют производить укладку в помещениях с повышенной влажностью. Это могут быть ванные комнаты, пешеходные зоны возле бассейнов и саун.

Ворсистая поверхность плитки изготавливается из атрона или пропилена – современного искусственного материала, сохраняющего свою форму при любых механических воздействиях. Можно сколько угодно переставлять мебель или заниматься активными видами спорта, это никак не отразится на внешнем виде изделия.

У ковровой плитки достаточно сильны антивандальные свойства, но даже если удалось повредить покрытие, заменить можно отдельный квадрат, не затрагивая остальных фрагментов. Плитка является грязеотталкивающим покрытием, что значительно упрощает процесс сухой и влажной уборки.

По материалам сайта http://www.profpokritie.com/