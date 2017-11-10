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Ковровая плитка: материалы изготовления, назначение, характеристики
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Ноября 2017, 14:27
Изменения коснулись конструктивного момента, на смену монолитным материалам пришла армируемая основа. Это значительно усилило сопротивляемость к деформации при долгосрочном и активном использовании. Подложка производится из битумных составов, поэтому сохраняется не только прочность покрытия, но и его эластичные качества. Стандартная плитка имеет полуметровые размеры по длине и ширине. Это универсальные параметры для разноразмерных помещений. Реже выпускаются плитки 60х60 см и более крупных форматов.
Компания «ПрофПокрытие» предлагает купить ковровую плитку в Москве через официальный сайт http://www.profpokritie.com/, где презентуется все видовое разнообразие напольных покрытий. Плитка представлена линией ворсовых и безворсовых модификаций во множественной цветовой палитре. Ассортиментная матрица содержит фрагментарные покрытия различного назначения. Это полы в квартире, частном доме, офисах и местах общественного пользования. Высокие гидродинамические свойства позволяют производить укладку в помещениях с повышенной влажностью. Это могут быть ванные комнаты, пешеходные зоны возле бассейнов и саун.
Ворсистая поверхность плитки изготавливается из атрона или пропилена – современного искусственного материала, сохраняющего свою форму при любых механических воздействиях. Можно сколько угодно переставлять мебель или заниматься активными видами спорта, это никак не отразится на внешнем виде изделия.
У ковровой плитки достаточно сильны антивандальные свойства, но даже если удалось повредить покрытие, заменить можно отдельный квадрат, не затрагивая остальных фрагментов. Плитка является грязеотталкивающим покрытием, что значительно упрощает процесс сухой и влажной уборки.
По материалам сайта http://www.profpokritie.com/
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