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Красоты Ласпинского перевала
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Ноября 2017, 19:01
Невероятными панорамными видами сумеет насладится каждый путешественник, достигший высочайшей точки Крымских гор на трассе Севастополя-Ялты. Находящийся на более чем трехсотметровой высоте перевал считается одной из лучших достопримечательностей полуострова. Здесь обустроена прекрасная смотровая площадка, с которой и можно полюбоваться местными красотами мыса Айя, бухт Ласпи или же Батилимана. А вот мыс Айя представляет собой стену, которая ограничивает западное и южное побережья Крыма. Следовательно, местный климат максимально приближен к Средиземному. Путешественники смогут насладиться отвесными скалами километровой высоты, вибрациями цикад и ароматом, исходящим от древовидного можжевельника. На Ласпинском перевале создается иллюзия затерянного мира, отгороженного от всякой цивилизации.
На склонах здешних гор произрастают вечнозеленые деревья. Среди них множество тысячелетних деревьев, которые радуют взор и стали пристанищем совершенно безобидных змей. Поэтому если вам придется столкнутся с такими змеями, что вполне вероятно, бояться их не стоит. Километровые скалы пропадают в воде, создавая пугающую картину. Хотя штормы с ветром - явление здесь крайне редкое. А чистейшие воды побережья стали пристанищем для разнообразных рыбок, крабов, мидий и водорослей. А ведь такое разнообразие является настоящим раем для дайверов. Поэтому отправляясь на перевал и насладившись местными красотами, вы с легкостью сумеете понырять в местных водах и внимательно изучить подводный мир.
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