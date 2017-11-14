Недвижимость Сен-Тропе

Среди всех курортных городков Франции, особой привлекательностью отличается Сен-Тропе, который в прошлом представлял неприметную рыболовецкую деревушку, расположенную рядом с Ниццей. Хотя основан он был еще в античные времена. В средневековую эпоху сюда переселилась генуэзское семейство, за которым последовали величайшие поэты, известные художники или же писатели. Именно здесь они черпали свое вдохновение, и это неудивительно. Расположенный в южной части франции Сен-Тропе привлекает внимание прежде всего своей красивейшей гаванью, по которой проплывают легкие парусники, роскошные катера и изысканные яхты. Здесь же рядом расположены особняки, принадлежащие знаменитостям и кинозвездам.

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Сегодня побережье Сен-Тропе переполнено приезжими из разных уголков земного шара. Здесь также очень много уникальных достопримечательностей, оставшихся еще со времен античности. Кроме этого, в городе действуют музеи и выставочные залы. Поэтому приобретая виллу или же особняк в Сен-Тропе, у вас появляется отличная возможность приобщения к местной культуре, отличного отдыха, а также оздоровления. Ведь здешний климат имеет еще и целебные свойства. Франция - огромная страна, в которой можно приобрести недвижимость наиболее выгодно именно в Париже Москва.

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