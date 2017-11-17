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Обзор квеста На грани: описание, отзыв
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Бизнес — 17 Ноября 2017, 10:01
В Гильдию Квестов поступили данные, что в Москве появился новый росквест в стиле «хоррор». Игра «На грани» считается одной из наиболее сильных, поскольку полностью погружает игроков в атмосферу, придуманную создателями. Реалити-игры компании «PROSTOKVEST» разработали новый квест, действие которого переносит участников на территорию закрытой больницы. Записаться на игру можно здесь.
Игры «PROSTOKVEST»: новинка от компании
Вот уже который год самые популярные квесты в реальности создает фирма «PROSTOKVEST». Современной новинкой, которая быстро стала популярной среди любителей острых ощущений, стал квест «На грани». Краткий обзор игры заключается в простом, но интригующем событии: врач-психотерапевт, промышляющий в давно заброшенной психиатрической больнице, похищает людей и пытает их в подвале клиники. Последней жертвой стала его собственная дочь — удалось ли ей выжить, до сих пор неизвестно…».
Особенности новой игры от популярной московской квест-компании:
Участникам придется окунуться в страшную реальность, разгадать загадки и выручить своих товарищей по игре. Квест «На грани» стал одним из самых «острых» и необычных реалити-квестов Москвы.
Отзывы участников
На любом из указанных выше порталов можно посмотреть отзывы игроков, решившихся испытать себя в новом квесте компании. Поскольку данная игра только покоряет большой город, комментариев еще немного — но 99% из них являются положительными. Согласно данным на 2017 год, рейтинг игры на kvestinfo.ru составляет четыре звезды из возможных пяти.
«На грани» — это не тот жанр привычного многим хоррора, в котором из темноты внезапно появляются страшные монстры. Это более тонкий стиль, затрагивающий разные эмоции человека: интерес, страх, волнение… Центр сюжета разворачивается в заброшенном здании, тайну которого предстоит разгадать отчаянным игрокам. Еще более необычной игру делают две сюжетные линии, поэтому конечный результат зависит только от участника и его выбора.
Говорить о захватывающем квесте можно долго — но лучше один раз увидеть, чем сотни раз слушать пересказы и перечитывать сюжет. Вперед, к тайнам и разгадкам!
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