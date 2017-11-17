Дешевые кухни

Значимость кухонного гарнитура в любой квартире или же частном особняке невозможно переоценить. Без подобных мебельных изделий не сможет обойтись ни одна современная домохозяйка. Собранные из различных материалов кухонные гарнитуры сейчас можно приобрести в самых разных мебельных салонах или же магазинах. Однако такого ассортимента, как у нас вы не сможете найти нигде. На нашем веб-портале представлено огромное количество кухонных гарнитуров, которые относятся к эконом-классу. Они отличаются не только качеством сборки или же привлекательным дизайнерским исполнением, но еще и доступной стоимостью.

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желающие сумеют подобрать и заказать вместе с услугой оперативной доставки прямо онлайн. Здесь представлено свыше трехсот моделей дешевых кухонных гарнитуров. Среди них виртуальные посетители найдут как модульные, также и готовые изделия, относящиеся к эконом-классу. Мы получаем такие изделия непосредственно от производителей, что позволяет избегать участия всяких посредников. Следовательно и стоимость таких кухонных гарнитуров у нас гораздо ниже, чем в разных мебельных салонах.

100 Фабрик является онлайн-магазином, предлагающим только мебельные изделия отечественного производства. Уже более семи лет мы занимаемся реализацией недорогой российской мебели. Нашими поставщиками являются такие известные отечественные бренды, как Концептум, Инвент, Вентал, МСТ, Прагматика, МегаЭталон, Сходная мебель, Столплит или же Боровичи мебель. Каждое изделие перечисленных марок полностью соответствует нормам современного дизайна и эргономики. Кроме этого каждый кухонный гарнитур поставляется заказчику с соответствующей сертификационной документацией.

По адресу

представлены в богатом разнообразии. Если вы пока не решились заказать выбранный гарнитур, можете просто зарезервировать его в виртуальном режиме. Наш онлайн-магазин владеет собственным складским хозяйством, где всегда найдутся наиболее популярные и дефицитные модификации кухонных гарнитур. Кроме этого мы имеем и розничный магазин, где любой желающий сможет легко подобрать с помощью менеджеров подходящее изделие, заказывая его доставку прямо на месте. Здесь же покупатели смогут воспользоваться разнообразными кредитными предложениями банков-партнеров 100 Фабрик.

Благодаря собственному автопарку и службе доставки, нам удается обслуживать заказы с завидной оперативностью. Кроме этого мы предлагаем любым желающим услуги квалифицированных сборщиков, которые отвечают за профессиональную установку кухонных гарнитур или же иной мебели непосредственно в квартирах заказчиков. А наша служба рекламаций систематизированно и качественно решает любую проблему, связанную с претензиями клиентуры. Желающие также смогут вызвать на место нашего замерщика, который измерит площадь и предоставит вам необходимые размеры. А выбрать гарнитур вы сможете посредством нашего поискового алгоритма, в котором указываются конкретные параметры интересующего вас изделия. В соответствующую электронную форму поиска можно указать такие параметры, как модель гарнитура, его дизайн, цвет и даже общая площадь изделия. Алгоритм работает в автоматическом режиме, выдавая на дисплей все разновидности моделей кухонь, которые имеются у нас в наличии.