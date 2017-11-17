Максим Блажко сообщил о начале сотрудничества с банком «Уралсиб» по проекту «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA»





Для людей, желающих приобрести квартиру в новом доме, оснащенном современными инженерными коммуникациями и расположенном на благоустроенной территории, одним из решающих факторов при принятии окончательного решения являются условия ипотеки. Выложить за новую недвижимость сразу кругленькую сумму может себе позволить далеко не каждый желающий. Тем более что намного выгоднее покупать жилье в период строительства, когда стоимость квадратного метра самая низкая. По мере возведения жилого здания стоимость квартиры будет увеличиваться, что позволяет владельцу выгодно перепродать ее.

Банки Москвы предлагают множество программ ипотечного кредитования, что обеспечивает возможность покупателям выбрать наиболее выгодный вариант. Максим Блажко, генеральный директор GORN Development, порадовал неожиданной новостью всех желающих приобрести квартиру в современном жилом комплексе «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA». Теперь ЖК аккредитован одним из крупнейших российских банков. Финансово-кредитное учреждение «Уралсиб» стало одиннадцатым банком–аккредитором данного проекта. Сам факт аккредитации является подтверждением надежности девелопера, что позволяет вкладчикам быть уверенными в правильности своего выбора. «Уралсиб» предоставляет выгодные условия кредитования с максимальным сроком 20 лет:

первоначальный взнос – от 10%;

процентная ставка – 9,9%.

Жилой комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» с полным на то основанием можно назвать архитектурным шедевром, знаменующим собой новую ступень градостроительства Москвы. Уникальность этого объекта в сочетании красоты и рациональности, оригинальности и комфорта. В настоящее время строители закончили заливку фундамента первого из пяти корпусов разной высоты (от 90 до 120 метров). Квартиры улучшенной планировки, автоматизированные инженерные коммуникации (многоступенчатая очистка воды, автономное отопление, системы безопасности и пр.), развитая инфраструктура и наличие многочисленных сервисов – всем этим смогут воспользоваться владельцы квартир в ЖК премиум-класса.

В GORN Development сообщили: «Мы продолжаем активную работу с ведущими банками Москвы, предоставляя клиентам широкие возможности по покупке квартиры в нашем ЖК. Наличие таких крупных структур среди наших партнеров, как Уралсиб, свидетельствует о надежности и высоком качестве проекта».