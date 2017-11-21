ТОП-7 замков Испании

Что вы знаете об Испании? Большинство людей при упоминании страны представляют роскошные чистые пляжи и тёплое Средиземное море. Сегодня мы предлагаем отказаться от стереотипов и узнать об этой замечательной стране кое-что новое.

Испания кроме курортов славится своей историей. Познакомиться с богатой европейской культурой можно, например, посетив местные замки. Благо, на Пиренеях их сохранилось несколько тысяч. В этой статье мы собрали самые интересные.

Цитадель тамплиеров

В Испанской провинции Леон есть городок Понферрада. В Средние Века это была местная “база” рыцарского Ордена тамплиеров, который успел немало пошуметь по всей Европе. Так вот, в XII веке появилась северная часть крепости. Кроме воинов пользоваться укрытиями замка могли христианские паломники.

Только вот свой первоначальный замысел цитадель выполняла недолго. Вскоре на Пиренейском полуострове начались затяжные междоусобицы, в результате которых замок несколько раз переходил во владение разных орденов и династий. Но в 1486 году крепость наконец заняли королевские войска. После этого было решено расширить и достроить укрепление.

Несколько сотен лет всё было хорошо, но в XIX веке для замка Понферрада настали трудные времена. И неудивительно: Средние века и рыцари остались в прошлом, и подобные оборонительные постройки утратили свою актуальность. Так что в какой-то момент власти города махнули рукой и согласились разобрать крепость на строительные материалы для последующей продажи.

К счастью, полностью цитадель разобрать не успели, а в начале XX века её и вовсе взяли под защиту как ценный исторический памятник. Теперь замок полностью восстановлен и открыт для туристов.

Круглый замок

Вы наверняка слышали о рыцарях “круглого стола”. А что вы знаете про воинов круглого замка? В XIV веке испанский король Хайме I задумался о летней резиденции. Местом для строительства выбрали живописный остров Майорка. В 1311 году там появился замок Бельвер, известный своей круглой формой (а ведь это большая редкость).

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Сегодня строение диаметром в 50 метров с четырьмя башнями приглашает на экскурсию всех желающих. А если вы и ваша избранница/избранник являетесь поклонниками рыцарской романтики и любите истории про принцесс, администрация крепости предлагает интересную услугу: для вас в Бельвере устроят настоящее бракосочетание в соответствии с традициями тех времён.

Рядом со столицей

Какой средневековый верноподданный не хотел угодить своему монарху? Вот и простой испанец Педро де Мендоса в XV веке оказался в нужном месте в нужное время и отдал свою лошадь королю Хуану I после неудачной битвы. За это правитель даровал ему земли недалеко от Мадрида.

Неизвестно, как сам Педро распорядился таким подарком, но его потомки сумели раздобыть средства на постройку фамильного замка. Крепость появилась здесь в 1475 году. Квадратное здание 44х36 метров обнесено кирпичной стеной. Четыре башни замка ориентированы по сторонам света.

Так что если вы поедете в Мадрид по делам или на отдых, не поленитесь посетить замок Мансанарес-эль-Реал. К тому же, его окружают природные красоты континентальной Испании — горный хребет Сьерра-де-Гвадаррама и водохранилище Сантильяна.

Замок из “Игры престолов”

Альмодавар дель Рио “вырос” на одном из холмов Андалусии аж в VIII веке. Благодаря такому расположению мощная крепость просматривается со многих точек в радиусе нескольких километров. Замок появился на этом месте для того, чтобы защищать город Кордова — важный стратегический пункт.

Историки считают Альмодавар дель Рио одним из лучших примеров замковой архитектуры раннего Средневековья. Высокая двойная стена с зубцами и пять башен в стиле мудехар придают крепости благородный и величественный вид.

Возможно, именно поэтому здесь снимали несколько серий для седьмого сезона “Игры престолов”.

Неприступный

Здоровенный замок Кастильо де Кока построили в XV веке в городе Сеговия. Над ним работали многие видные мастера того времени, поэтому строение сочетает в себе мудехар, барокко и готический стиль.

Крепость считается одной из самых неприступных во всей Европе благодаря глубочайшему рву и толстым стенам. Внутри Кастильо де Кока может укрыться приличное войско при поддержке артиллерии.

Сейчас в замке расположена школа лесничих.

Замок на курорте

До сих пор мы рассказывали о замках в глубине испанкой территории, теперь пришло время перенестись на побережье Средиземного моря. А точнее, в популярный курорт Тосса-де-Мар. Здесь, прямо по соседству с пляжем находится местный замок 1186 года постройки.

Семь башен соединяются длинной кирпичной стеной. Укрепление возникло здесь ещё в те времена, когда Тосса была неприметной испанской деревушкой. Теперь сюда едут туристы со всего мира и сочетают пляжный отдых с культурным.

Внутри крепостной стены до сих пор сохранилось около сотни домов, некоторые из которых — жилые.

Под старину

И напоследок ещё один замок. В отличие от других представителей нашего списка, он совсем молодой — ему чуть больше 80 лет. В 1935 году бизнесмен из Жироны купил на курорте Ллорет-де-Мар землю на побережье и построил замок.

А точнее, прямо на гребне скалистой бухты. Теперь эта маленькая крепость — одна из визитных карточек города. Жаль только, что попасть внутрь нельзя. Частная собственность, как-никак. Зато теперь, если вы поедете отдыхать в Ллорет-де-Мар, вы знаете, что нужно посмотреть =).

Материал подготовлен при поддержке агентства испанской недвижимости Estate Spain.