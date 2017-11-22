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Особенности конструкции изотермических контейнеров и их использование в логистике

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Бизнес — 22 Ноября 2017, 18:19

Транспортировка товаров со специальным температурным режимом хранения должна выполняться с использованием рефрижераторных или изотермических контейнеров. Они выполняют функцию мобильной холодильной камеры для продуктов глубокой заморозки (мясо, рыба), фруктов и овощей. В некоторых случаях могут транспортироваться и химические вещества. Созданный внутри микроклимат может длительное время поддерживаться на оптимальном уровне, а при условии установки дополнительного рефрижераторного оборудования срок хранения содержимого может составлять 12-15 суток.

Особенности конструкции контейнеров и принцип действия

Для контейнеров изотермического типа характерна многослойная конструкция. Двойная обшивка из теплоизоляционных материалов (дерево, сталь, пластмасса, цветные металлы, водостойкая фанера, пенополиуретан, пенополистирол, пенополиуретан) препятствует быстрому охлаждению или нагреву корпуса. Бывает нескольких видов контейнеров, но в основном используют 20-ти и 40-ка футовые. Если конструкция и обшивка были изготовлены качественно, то заданные температурные условия могут сохраняться на должном уровне несколько суток.

Изотермические контейнеры имеют важный конструкционный элемент – двери. Именно от них зависит герметичность. Весь проем должен быть уплотнен специальной резиновой теплоизоляционной прокладкой. Функциональность контейнера может быть расширена за счет возможности подачи внутрь воздуха, азота или углекислого газа.

Установка рефрижераторного оборудования существенно расширяет функции изотермического контейнера. От характеристик холодильной установки зависит рабочий температурный режим. Хранение товаров может осуществляться в среде до -60°С. Используют для автомобильной и морской транспортировки, но необходимо подключение к электропитанию. Рефрижераторные контейнеры без холодильной установки берут в эксплуатацию только на кораблях, поскольку они предназначены для подключения к охлаждающим магистралям на борту.

Высокие температурные значения этим видом контейнеров также хорошо переносятся. При повышении до +70°С внутренний микроклимат будет сохраняться на должном уровне. Это максимальные температурные значения, но производители стремятся обеспечить запас рабочих параметров для гарантии сохранения транспортируемых товаров. На сегодняшний день изотермические контейнеры являются наиболее востребованными на рынке логистики.



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