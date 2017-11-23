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Документы при оформлении ипотеки
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Бизнес — 23 Ноября 2017, 15:31
Собираем документы для оформления ипотеки
Оформление ипотечного кредита всегда сопровождается сбором большого пакета документов. Банку нужно убедиться в платежеспособности клиента и в юридической чистоте закладываемого имущества – всё это подтверждается документально.
Платежеспособность заемщика
Клиенту нужно показать документально, что его финансовое положение позволяет выплачивать ипотечный кредит. Для анализа платежеспособности необходимо предоставить следующие бумаги:
Подать на ипотечный кредит документы могут в том числе владельцы бизнеса. От них требуются управленческая отчетность, налоговые декларации, бухгалтерская документация и прочее на усмотрение банка.
Важно помнить, что размер ежемесячной прибыли не всегда = платежеспособность. Последняя оценивается также с учетом расходов клиента.
Если заемщик состоит в браке
В таком случае ипотека выдается именно семье, поэтому оба участника сделки предоставляют пакет документов. Доходы созаемщика рассматриваются при анализе платежеспособности семьи, и их наличие повышает возможную сумму кредита. Созаемщик может не обладать доходом – тогда будет учитываться только заработок основного заемщика.
Если клиент не состоит в браке, банк может потребовать нотариальное подтверждение этому. Тогда необходимо обратиться к нотариусу и получить соответствующую бумагу.
Сбор документов на недвижимость
Так как оформить ипотеку можно только на юридически чистый объект, который соответствует критериям банка, на него также нужно собрать пакет документов. Если речь о недвижимости на вторичном рынке, то требуются:
Этот пакет собирают, только если клиент получил одобрение и обычно с помощью продавца. Точный перечень документов, зависящий от вида приобретаемого объекта и других факторов, укажет банк. Если сделка сопровождается риелтором, этот специалист поможет подготовить все бумаги.
Если ипотека оформляется с применением государственных субсидий, потребуются соответствующие свидетельства: участника программы «Молодая семья», сертификат на материнский капитал и т.д. Точный список документов и другую информацию вы можете уточнить уже сейчас на сайте выбранного банка либо связавшись с его представителями.
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