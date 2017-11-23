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Документы при оформлении ипотеки

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Бизнес — 23 Ноября 2017, 15:31

Собираем документы для оформления ипотеки

Оформление ипотечного кредита всегда сопровождается сбором большого пакета документов. Банку нужно убедиться в платежеспособности клиента и в юридической чистоте закладываемого имущества – всё это подтверждается документально.

Платежеспособность заемщика

Клиенту нужно показать документально, что его финансовое положение позволяет выплачивать ипотечный кредит. Для анализа платежеспособности необходимо предоставить следующие бумаги:

  • справка 2-НФДЛ, обычно за период 6 или 12 последних месяцев. Некоторые кредиторы позволяют заменить ее на справку по форме банка;
  • копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Если заявитель - военнослужащий, от него требуется справка по уставной форме;
  • если клиент указывает наличие дополнительного дохода, также необходимо доказать это документами, иначе такой доход не будет учитываться при рассмотрении заявки;
  • все документы о семейном положении клиента.

Подать на ипотечный кредит документы могут в том числе владельцы бизнеса. От них требуются управленческая отчетность, налоговые декларации, бухгалтерская документация и прочее на усмотрение банка.

Важно помнить, что размер ежемесячной прибыли не всегда = платежеспособность. Последняя оценивается также с учетом расходов клиента.

Если заемщик состоит в браке

В таком случае ипотека выдается именно семье, поэтому оба участника сделки предоставляют пакет документов. Доходы созаемщика рассматриваются при анализе платежеспособности семьи, и их наличие повышает возможную сумму кредита. Созаемщик может не обладать доходом – тогда будет учитываться только заработок основного заемщика.

Если клиент не состоит в браке, банк может потребовать нотариальное подтверждение этому. Тогда необходимо обратиться к нотариусу и получить соответствующую бумагу.

Сбор документов на недвижимость

Так как оформить ипотеку можно только на юридически чистый объект, который соответствует критериям банка, на него также нужно собрать пакет документов. Если речь о недвижимости на вторичном рынке, то требуются:

  • паспорт продавца, свидетельство на собственность;
  • документальное основание появления права собственности;
  • техническая документация на объект;
  • выписка их ЕГРП, справка о прописанных гражданах;
  • разрешение органов опеки, если затрагиваются интересы несовершеннолетних.

Этот пакет собирают, только если клиент получил одобрение и обычно с помощью продавца. Точный перечень документов, зависящий от вида приобретаемого объекта и других факторов, укажет банк. Если сделка сопровождается риелтором, этот специалист поможет подготовить все бумаги.

Если ипотека оформляется с применением государственных субсидий, потребуются соответствующие свидетельства: участника программы «Молодая семья», сертификат на материнский капитал и т.д. Точный список документов и другую информацию вы можете уточнить уже сейчас на сайте выбранного банка либо связавшись с его представителями.



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