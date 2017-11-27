Готовим карпа по-царски на гриле

Карп или сазан на гриле – это вкусное и ароматное блюдо, которое украсит любой отдых на природе. Помимо потрясающих вкусовых качеств, рыба обладает массой полезных особенностей. В ее мясе присутствуют антиоксиданты, микроэлементы и витамины. И именно такой способ приготовления позволяет сохранить и донести их до нашего организма в максимальном количестве.





Главное – маринад

Перед тем как приготовить карпа на гриле, необходимо сделать маринад. В данном случае приведен рецепт маринада для карпа по-королевски. Если вы отправляетесь на природу или рыбалку, сделать это лучше дома, так как соусу необходимо настояться минимум 10 минут, а лучше всего он получается в блендере. Взбейте в блендере:

лимонный сок – 5 ложек;

рафинированное подсолнечное масло – 100 мл;

горчицу – 2 ч.л.;

сахар – 0,5 ч.л.;

воду – 30 мл;

лавровый лист – 2-3 шт;

соль, черный перец – по щепотке.

Есть также множество других вариантов маринада. Сазан «дружит» с такими ингредиентами, как сметана, пиво, майоран, оливковое масло, соус тартар, соевый соус. Но не стоит добавлять слишком яркие специи, так как они перебьют нежный вкус мяса. Помимо соуса необходимо запастись небольшим пучком зелени (укроп, петрушка) и репчатой луковицей.

Подготовка рыбы





Самая вкусная – это свежевыловленная рыбина средних размеров. Сазана необходимо очистить от чешуи, удалить жабры, внутренности и тщательно помыть. Если хотите готовить в фольге, обязательно нужно удалить также голову и хвост.

По бокам сделать ножом горизонтальные надрезы с интервалом 1-1,5 см. Обильно смазать внутри и снаружи маринадом. Средним карпам достаточно промариноваться полчаса, большим – 1-1,5 часа.

Тем временем можно помыть зелень и нарезать лук тонкими полукольцами. Перед жаркой закладываем в брюхо рыбы зелень, а в надрезы – кольца лука.

Как жарить карпа на гриле?

Жарить сазана лучше всего целым, на среднем огне, тщательно следя, чтобы рыба не подгорела. Слишком сильный жар может сжечь рыбу, при слабом она будет тушиться в собственном соку, а необходимо достичь состояния максимально приближенного к жарке. Если вы используете решетку, предварительно смажьте прутья растительным маслом, иначе самое вкусное останется прилипшим на решетке.





До готовности рыбу нужно запекать примерно 12-15 минут с каждой стороны. Постарайтесь ограничиться одним переворачиванием. Можно периодически смазывать корочку оставшимся маринадом. Перед подачей зелень из брюшка извлекается.

Рядом с рыбой можно жарить на гриле разнообразные овощи – перец, цуккини, томаты, баклажан. Они станут отличным гарниром для карпа по-царски.