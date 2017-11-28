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Очередной рекорд российских лотерей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Ноября 2017, 14:39
Одному из жителей Ставропольского края удалось выиграть сто млн руб. в розыгрыше Русское лото. Это очередной рекорд российских лотерей за последние пару недель. По сообщению Агентства Новостей Подмосковья предыдущим победитель получил более пятисот млн руб. в розыгрыше Русского лото. Это свидетельствует о настоящем лотерейном буме в нашей стране. Организатором этих лотерейных розыгрышей был ресурс Торговый дом Столото.
Розыгрыш Русское лото транслировался девятнадцатого ноября, а выигрышный билет победителем был приобретен всего за сто руб. Что касается предыдущей обладательницы мультимиллионного состояния, ею стала воронежская жительница, которой неслыханно повезло. Стремительный рост популярности Русского лото подтверждается и увеличением числа данного государственного лотерейного розыгрыша. Тысячи россиян с трепетом ожидает розыгрыш призов, общая стоимость которых превышает млрд руб. А состоится этот розыгрыш в новогодний день - первого января. Транслироваться он будет по федеральному телеканалу.
Как сообщается в информации, размещенной ресурсом Мособлпресс, эта грандиозная сумма будет разыграна полностью. Если не удастся выиграть джекпот, тогда деньги поровну получат все победители беспрецедентного тиража. Следовательно, выигрышем смогут воспользоваться обладатели каждого второго лотерейного билета. А приобрести их желающие сумеют уже сейчас не только в соответствующих пунктах Столото, но и по интернету. Кроме этого официальный веб-ресурс торгового дома предоставляет желающим возможность проверки результатов всех организованных им лотерейных розыгрышей.
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