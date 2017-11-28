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Грузовые перевозки от частных специалистов Юду

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Бизнес — 28 Ноября 2017, 15:57

Перевозка груза может понадобиться в разных ситуациях. Основными из них являются: квартирные и дачные переезды, смена рабочих офисов и другие. Выбор исполнителя – непростая задача, потому что надо решить этот вопрос не только оперативно, но и недорого. Где же заказать перевозчика?

Компания Юду предлагает потенциальным клиентам свои услуги. Наши исполнители занимаются различными перевозками и имеют машины для любого типа груза. Закажите перевозчика через Юду и не беспокойтесь о переезде.

Как пользоваться Юду

Каким образом можно заказать частного исполнителя с помощью Юду? Мы предлагаем несколько способов:

  • Позвоните по номеру горячей линии.
  • Скачайте приложение Юду.
  • Заполните заявку на сайте Юду.

Обычно клиенты выбирают последний вариант, поскольку это самый удобный способ заказа. Воспользоваться им можно по ссылке http://perevozki.youdo.com/pereezd/.

Что собой представляет заявка на оформление заказа? Это специальная форма, в которой нужно заполнить пустые поля информацией о заказе. Укажите:

  • Точку вывоза груза и место выгрузки.
  • Вес груза.
  • Характеристики груза.

Также рекомендуем сразу обозначить бюджет. Так вам будет легче выбрать подходящего исполнителя.

Перевозчики пришлют вам свои предложения. Выберите из всех кандидатов наиболее понравившегося. Обсудите с ним детали заказа и договоритесь о дате приезда.

Преимущества Юду для клиентов

Сервис предлагает своим клиентам целый ряд преимуществ перед другими компаниями. Они заключаются в таких деталях:

  • Оперативность работы перевозчиков.

Если вам срочно понадобилось перевезти груз с одного места на другое, то наши исполнители приедут к вам через несколько часов после оформления заявки.

  • Профессионализм.

В Юду работают профессиональные водители и грузчики. Их квалификация подтверждена большим водительским стажем и опытом работы.

  • Открытая информация.

Вы всегда можете посмотреть профили исполнителей. В них указана наиболее полная и подробная информация по каждому перевозчику. Перед выбором исполнителя обязательно почитайте отзывы предыдущих клиентов и проверьте рейтинг сотрудника.

Наши исполнители занимаются перевозками всех типов. Это может быть перевозка пассажиров, личных вещей, спортивного инвентаря, домашних животных, стройматериалов.

  • Низкие цены.

Работа без посредников позволяет экономить деньги клиентов.

Оформите заказ на Юду и убедитесь лично в справедливости наших слов.

Преимущества Юду для исполнителей

Исполнители трудятся в свое удовольствие. Они сами составляют график работы и планируют количество поездок. Сервис дает возможность заработать, а дальше каждый сам определяет необходимую нагрузку. Этот сервис станет хорошим вариантом для тех, кто хочет получать дополнительный доход. Также можно брать много заказов, и тогда Юду станет вашей полноценной работой.



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