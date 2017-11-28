Грузовые перевозки от частных специалистов Юду

Перевозка груза может понадобиться в разных ситуациях. Основными из них являются: квартирные и дачные переезды, смена рабочих офисов и другие. Выбор исполнителя – непростая задача, потому что надо решить этот вопрос не только оперативно, но и недорого. Где же заказать перевозчика?

Компания Юду предлагает потенциальным клиентам свои услуги. Наши исполнители занимаются различными перевозками и имеют машины для любого типа груза. Закажите перевозчика через Юду и не беспокойтесь о переезде.

Как пользоваться Юду

Каким образом можно заказать частного исполнителя с помощью Юду? Мы предлагаем несколько способов:

Позвоните по номеру горячей линии.

Скачайте приложение Юду.

Заполните заявку на сайте Юду.

Обычно клиенты выбирают последний вариант, поскольку это самый удобный способ заказа. Воспользоваться им можно по ссылке http://perevozki.youdo.com/pereezd/.

Что собой представляет заявка на оформление заказа? Это специальная форма, в которой нужно заполнить пустые поля информацией о заказе. Укажите:

Точку вывоза груза и место выгрузки.

Вес груза.

Характеристики груза.

Также рекомендуем сразу обозначить бюджет. Так вам будет легче выбрать подходящего исполнителя.

Перевозчики пришлют вам свои предложения. Выберите из всех кандидатов наиболее понравившегося. Обсудите с ним детали заказа и договоритесь о дате приезда.

Преимущества Юду для клиентов

Сервис предлагает своим клиентам целый ряд преимуществ перед другими компаниями. Они заключаются в таких деталях:

Оперативность работы перевозчиков.

Если вам срочно понадобилось перевезти груз с одного места на другое, то наши исполнители приедут к вам через несколько часов после оформления заявки.

Профессионализм.

В Юду работают профессиональные водители и грузчики. Их квалификация подтверждена большим водительским стажем и опытом работы.

Открытая информация.

Вы всегда можете посмотреть профили исполнителей. В них указана наиболее полная и подробная информация по каждому перевозчику. Перед выбором исполнителя обязательно почитайте отзывы предыдущих клиентов и проверьте рейтинг сотрудника.

Грузовые перевозки разного типа.

Наши исполнители занимаются перевозками всех типов. Это может быть перевозка пассажиров, личных вещей, спортивного инвентаря, домашних животных, стройматериалов.

Низкие цены.

Работа без посредников позволяет экономить деньги клиентов.

Оформите заказ на Юду и убедитесь лично в справедливости наших слов.

Преимущества Юду для исполнителей

Исполнители трудятся в свое удовольствие. Они сами составляют график работы и планируют количество поездок. Сервис дает возможность заработать, а дальше каждый сам определяет необходимую нагрузку. Этот сервис станет хорошим вариантом для тех, кто хочет получать дополнительный доход. Также можно брать много заказов, и тогда Юду станет вашей полноценной работой.