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Коррупция в медицине

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Бизнес — 29 Ноября 2017, 09:35

Несмотря на развитие медицинской отрасли в нашей стране, а также появление многочисленных клиник, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, проблемы все же остаются. В основном они касаются коррупционных схем, которые действуют в разных клиниках. Порой, обращаясь в медицинское учреждение, человек обнаруживает, что лечение обходится ему гораздо дороже, чем это указано в прайсах клиник. А обусловлено это коррупцией, которая охватило сегодня множество действующих клиник. Подобная коррупция имеет исключительно бытовой характер. 

К подобному явлению наши соотечественники относятся неоднозначно. Многие полагают, чтобы невозможно получить высококачественный оперативный медицинский сервис без соответствующего вознаграждения. Поэтому им не жалко финансовых средств для оплаты услуг специалистов, оправдываясь при этом крылатой фразой, что на здоровье нельзя экономить. Поэтому они охотно одаривают врачей деньгами, стараясь получить при этом нужную медицинскую помощь. Однако коррупция влияет на доверие граждан не только к отдельным медицинским работникам, но и к системе в целом. 

Часто обращаясь в отдельную клинику, мы находим табличку на дверях, извещающую нас, что врача нет. При этом нет никакой возможности узнать, когда же он наконец-то появится. Можно прождать часами, чтобы дождаться нужного специалиста. Именно по этой причине возле кабинетов выстраиваются километровые очереди, отнимающие у пациентов уйму времени. Нередко представители разных клиник искусственно создают дефицит медицинских услуг, перенаправляя пациентов в разные учреждения. Это также вызывает путаницу и вынуждает наших сограждан обращаться к медикам, услуги которых оцениваются дороже остальных. 

Не менее проблематичным для пациентов является платный прием, когда приходится расставаться с круглой суммой для получения элементарной консультации. Это сильно бьет по семейному бюджету россиян. Нередко представители клиник требуют от посетителей оплаты совершенно бесплатных услуг, присваивая тем самым деньги себе. А это противозаконное действие, за которое должно последовать соответствующее наказание. Также клиники навязывают своим пациентам ненужные платные услуги, стараясь увеличить свою прибыль. Поэтому особенно важно противодействие подобным коррупционным схемам, которые используются сегодня в здравоохранении. Именно с этой целью был создан пилотный проект - Послушайте, доктор, к которому сможет присоединиться любой желающий. Общие усилия помогут нам добиться справедливости и разрушить схемы, которыми манипулируют различные медицинские учреждения. Создана и соответствующая группа в ВК, в которой смогут объединиться все пользователи данной соцсети. Подробнее https://www.youtube.com/watch?v=AdLIO8x9BEI.

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