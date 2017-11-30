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Бизнес — 30 Ноября 2017, 15:25

Городом в городе можно назвать ЖК Столичный, который расположился в одиннадцати километрах от МКАД. Комплекс объединяет двадцать четыре монолитных корпусов переменной этажности. Особо развита внутренняя инфраструктура жилкомплекса, которая объединяет три физкультурно-оздоровительных комплексов, кинозал, четырехэтажный ТЦ, множество магазинов и аптек. Любители активного отдыха и спорта смогут пользоваться в микрорайоне великолепными волейбольными и футбольными площадками. Первые этажи корпусов будут отведены под кафе, аптеки, салоны красоты, банковские отделения или же магазины. 

Открывая ссылку https://stolichny.ongrad.ru, вы сможете ознакомиться с инфраструктурой проекта прямо онлайн. Нельзя не отметить близость Саввинского пруда, Ольгинского и Кучинского лесопарков, а также Пестовского леса, которые являются великолепными местами для релаксации и качественного отдыха. Первые корпуса жилкомплекса уже заселены. Строительство остальных ведется активно. Столичный обладает тремя собственными детсадами на пятьсот двадцать мест, а также двумя школами, рассчитанными на две тыс. учеников. 

Комплекс снабжен современными инженерными коммуникациями и газовой станцией. Квартиры в Столичном относятся к комфорт- и эконом-классам. Здесь представлено на реализацию огромное количество "однушек" и "двушек", которые полностью отделаны с использованием стилей сдержанной классики, выполненных с использованием благородных пород древесины и современных контрастных сочетаний текстур. Подъезды каждого корпуса имеют специальные комнаты, предусмотренные для консьержей. Также здесь находятся санитарные помещения с санузлами, в которых возможно мытье рук. 

Каждая отдельная двухкомнатная или же однокомнатная квартира имеет гардеробные вместе с большими кухнями-столовыми. Над семнадцатым уровнем застройщик обустроил теплый чердак, лучше сохраняющий тепло во всем корпусе и в каждой квартире. Сейчас уже достроены второй и четвертый корпуса жилкомплекса. В них ведется отделка площадей общего пользования, монтируются слаботочные, электрические и инженерные системы. Также достраивается помещение детсада, рассчитанного на двести двадцать мест. Приобретение подходящей квартиры в Столичном возможно по системе Трейд-Ин, предусматривающей продажу уже имеющейся квартиры. Такая услуга называется взимозачетом жилья. Мы предлагаем владельцам подобной недвижимости помощь в реализации вторичных квартир, за счет чего они смогут приобрести жилье в Столичном выгодно, комфортно и оперативно. Также желающие смогут воспользоваться иными способами приобретения квартир, с которыми можно ознакомиться на официальном веб-портале ЖК Столичный.

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