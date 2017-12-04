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Назначение и применение систем очистки воды: в чем преимущества
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Бизнес — 4 Декабря 2017, 09:23
Практически каждое здание, независимо от назначения, оснащается инженерными коммуникациями, неотъемлемым элементом которых являются системы очистки стоков. Они гарантируют очистку загрязненных вод и отвод очищенных стоков в поверхностные воды или в почву. Используются они владельцами загородных домов и частных фирм. Разнообразие вариантов, представленных на рынке, позволяет подобрать систему в полном соответствии с потребностями, требованиями, условиями эксплуатации. Обязательным условием является наличие у оборудования сертификата соответствия Госстандартам, что исключит вероятность возникновения проблем с санитарной службой.
Назначение и факторы выбора
Назначением системы очистки сточных вод является избавление дождевых, бытовых и промышленных стоков от загрязнений любых видов, включая жировые и химические. После прохождения через фильтры стоки избавляются от мусора (мелкого и крупного) и становятся безопасными для окружающей среды.
При выборе системы очистки следует определить требуемый функционал системы:
В обязательном порядке учитываются санитарные нормы, предъявляемые к конкретному участку.
Разновидности способов очистки стоков
Максимальный эффект очистки загрязненных вод достигается при использовании нескольких способов комплексно. К числу распространенных вариантов систем очистки сточных вод можно отнести такие модели, в которых на первом этапе стоки отстаиваются, а затем осуществляется биологическая очистка с использованием аэробов и анаэробов.
Разновидности систем очистки
Системы очистки стоков подразделяются на три категории:
Применяют для очистки
- с морских судов и НПС;
- состав которых приближен к бытовым стокам;
- с загрязняющими веществами особого типа (нефтесодержащие и пр.).
Для изготовления очистных систем используются материалы с высокими показателями устойчивости к коррозии и воздействию агрессивных химических веществ.
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