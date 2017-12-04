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Назначение и применение систем очистки воды: в чем преимущества

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Бизнес — 4 Декабря 2017, 09:23

Практически каждое здание, независимо от назначения, оснащается инженерными коммуникациями, неотъемлемым элементом которых являются системы очистки стоков. Они гарантируют очистку загрязненных вод и отвод очищенных стоков в поверхностные воды или в почву. Используются они владельцами загородных домов и частных фирм. Разнообразие вариантов, представленных на рынке, позволяет подобрать систему в полном соответствии с потребностями, требованиями, условиями эксплуатации. Обязательным условием является наличие у оборудования сертификата соответствия Госстандартам, что исключит вероятность возникновения проблем с санитарной службой.


Используются системы очистки на следующих объектах:

  • жилые дома;
  • предприятия и организации;
  • автосервисы, автостоянки;
  • торговые центры;
  • АЗС;
  • спортивные и развлекательные заведения.

Назначение и факторы выбора

Назначением системы очистки сточных вод является избавление дождевых, бытовых и промышленных стоков от загрязнений любых видов, включая жировые и химические. После прохождения через фильтры стоки избавляются от мусора (мелкого и крупного) и становятся безопасными для окружающей среды.

При выборе системы очистки следует определить требуемый функционал системы:

  • проточная или с функцией хранения воды;
  • уровень каждодневной нагрузки;
  • разновидность системы (моноблочная, многоблочная);
  • локальное сооружение или установка.

В обязательном порядке учитываются санитарные нормы, предъявляемые к конкретному участку.

Разновидности способов очистки стоков


Производители предлагают специальное оборудование с различными способами очистки:

  • биологический: загрязненную воду перерабатывают микроорганизмы;
  • механический: очистка воды осуществляется путем фильтрования или отстаивания;
  • химический (используется редко).

Максимальный эффект очистки загрязненных вод достигается при использовании нескольких способов комплексно. К числу распространенных вариантов систем очистки сточных вод можно отнести такие модели, в которых на первом этапе стоки отстаиваются, а затем осуществляется биологическая очистка с использованием аэробов и анаэробов.

Разновидности систем очистки

Системы очистки стоков подразделяются на три категории:

  1. Для очистки дождевых стоков (см. подробнее). Выполняют функции сбора, очистки талых и дождевых вод, отвод очищенных от мусора вод с территории. Система состоит из блоков (пескоотделитель, доочистка, сорбционный), масло\бензоотделителя, колодца распределительного, колодца отбора проб, обеззараживателя УФ, емкости аккумулирующей.
  2. Для очистки бытовых стоков. Используются на территории отдельностоящих зданий различного назначения при отсутствии центральной канализации.
  3. Для очистки промышленных стоков.

Применяют для очистки

- с морских судов и НПС;

- состав которых приближен к бытовым стокам;

- с загрязняющими веществами особого типа (нефтесодержащие и пр.).

Для изготовления очистных систем используются материалы с высокими показателями устойчивости к коррозии и воздействию агрессивных химических веществ.



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