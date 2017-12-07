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Бизнес — 7 Декабря 2017, 09:55

Скиммерный бассейн – прекрасное решение для частных домовладений, где запланирован бассейн небольшой площади, для фитнес-залов и SPA-центров. Предпочтение скиммерному типу отдают и в том случае, когда бассейн строится внутри дома – зеркало испарения воды в этом случае ниже, чем при обустройстве переливного бассейна. 

Что же такое скиммерный бассейн? Как понимать его название? Как он устроен и что нужно учесть для его безотказной и надежной службы?

Скиммерный бассейн: название и устройство

Название такого бассейна объясняется просто – скиммером называется устройство для забора воды и ее фильтрации (skim значит «снимать» с английского). Это устройство, выглядящее как квадратное окошко в стене бассейна, регулярно «снимает» верхний слой воды. Именно здесь скапливается наибольшее количество бактерий, и скиммер прогоняет эту воду через систему очистки. Лучше сочетать скиммеры с донным сливом – это позволит очищать и нижние слои воды, что даст еще лучший эффект.
Такая система очистки может гарантировать отличный результат при условии пользования бассейном небольшого количества людей. Вот почему специалисты рекомендуют такие бассейны в первую очередь для частного использования. 
Визуально скиммерный бассейн очень просто отличить от переливного – уровень воды в нем ниже бортиков бассейна на 10-15 см. 

Этапы очистки воды в скиммерном бассейне

Рассмотрим более подробно цикл фильтрации воды в бассейне скиммерного типа. Процесс очистки воды происходит в несколько этапов:
1. Через скиммеры и донный слив (в соотношении 2/3 и 1/3) вода забирается в очистительное устройство. 
2. Циркуляционный насос подает воду в систему фильтров механической очистки, где происходит ее поэтапная очистка – сначала в фильтре грубой очистки от крупного мусора, потом от мелких загрязнений.
3. На следующем этапе происходит подогрев воды с помощью нагревательных элементов. 
4. Подогретая вода проходит этап биологической очистки. Самым простым и распространенным способом дезинфекции является хлорирование воды, но используют также ее озонирование, обеззараживание ионами серебра, очистку жидким кислородом. Биологическая очистка может быть дополнена очищением ультрафиолетовыми лучами – ультрафиолет является мощным окислителем и помимо очистки воды уменьшает количество реагентов, что снижает расходы на обслуживание бассейна. 
5. Очищенная и подогретая вода подается обратно в бассейн через подающие форсунки, расположенные в стенках бассейна. 
6. Весь цикл сопровождается автоматическим контролем – с помощью блока автоматики поддерживается заданный температурный режим и дозировка химических веществ для очистки. 

Залог успеха – грамотный проект и его качественная реализация

Стоит отметить, что для качественной очистки необходимо правильно рассчитать количество скиммеров и подающих форсунок и грамотно их расположить. Общие рекомендации таковы – один скиммер в состоянии качественно обслуживать 25 м2 зеркала воды. Количество форсунок должно совпадать с количеством скиммеров, и располагать их нужно с противоположной от фильтровальных элементов стороны бассейна. Это обеспечивает перемешивание слоев воды в бассейне и предотвратит образование застойных зон. 

Но рекомендации рекомендациями, а только опытные специалисты способны грамотно рассчитать, спроектировать и воплотить проект идеального бассейна в жизнь. Для этого им необходимо учесть множество нюансов: место установки бассейна, частоту и характер его использования и т. д. Всё это, конечно же, влияет на общую цену строительства бассейна, о чем подробнее описано в источнике: https://service.tophaus.com.ua/stroitelstvo-basseynov/tseny-na-stroitelstvo-basseynov/


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