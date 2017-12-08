Сервис по выбору провайдера - удобный инструмент для экономии

Вопрос выбора провайдера – достаточно важный для современного человека вопрос. Ведь скоростное интернет-соединение необходимо не только для многочисленных развлечений, но и для работы, а также для общения с близкими. Удобно выбрать интернет провайдера для подключения интернета позволяет сервис https://internet.gde-luchshe.ru.





Какой провайдер работает по адресу

Ранее у жителей большинства городов не было особого выбора, ведь тот или иной адрес обычно обслуживал лишь один провайдер. Но с развитием рынка и появлением достаточно серьезной конкуренции один дом может обслуживать две, три и больше компаний. Вот только узнать их перечень не всегда просто.

Для того чтобы выяснить, к какому провайдеру подключен дом по адресу пользователя, необходимо, как минимум:

Узнать, какие провайдеры работает в городе или районе;

Найти контакты каждого из них;

Совершить некоторое количество звонков, выясняя возможность подключения.

Так можно потратить чуть ли не целый день. При этом никакой гарантии того, что пользователь найдет наиболее выгодное предложение, нет. Ведь далеко не всегда лучшей компанией является та, что тратит на рекламные цели больше денег. Другое дело – воспользоваться сервисом от https://internet.gde-luchshe.ru.

Узнать какой интернет провайдер по адресу через онлайн-сервис

Благодаря серьезной работе по сбору точных данных, на сайте размещен наиболее полный каталог провайдеров большинства достаточно крупных городов и многих регионов страны. Но пользователю совсем не обязательно рыскать по каталогу в поисках своего адреса.

Куда удобнее воспользоваться инструментом поиска. В размещенную на сайте форму необходимо ввести данные об адресе в формате улица/город, и выбрать номер дома из предложенных. В течение нескольких секунд сайт обработает запрос и выдаст на экран результат – перечень, какие провайдеры интернета есть по адресу, указанному посетителем сайта. При этом можно выбрать и дополнительные услуги, предоставление которых желательно – например, подключение ТВ-пакетов.





Но это - далеко не все возможности, предоставляемые сервисом. Ведь, помимо простого перечисления провайдеров, каталог содержит и иные полезные данные

Стоимость и условия

Конечно, узнать, какой интернет провайдер обслуживает дом по адресу абонента, полезно. Но сервис предоставляет куда больше возможностей. В частности, с его помощью легко ознакомиться с действующими тарифами обслуживающих адрес провайдеров.





Информация о них включает наименование тарифного плана, стоимость его подключения и взымаемой абонплаты, а также возможность оказания дополнительных услуг и их цену. Тут же содержаться данные о различных акционных предложениях.

Кроме информации о том, какие провайдеры есть по адресу абонента, а также относительно действующих тарифных планов, сайт предоставляет еще одну удобную услугу – подключение в один клик.





Дополнительные удобства

Для того, чтобы воспользоваться понравившимся предложением провайдера, не нужно совершать никаких дополнительных действий, нет необходимости куда-то звонить и идти. Достаточно просто выбрать плашку «Подключить», размещенную правее названия оператора.

Если у абонента возникли дополнительные вопросы – сервис поможет получить бесплатную консультацию от представителя провайдера. Для этого нужно оставить на сайте контактные данные – представитель провайдера сам выйдет на связь в кратчайшие сроки.





Чтобы определиться, какой провайдер подключить по адресу проживания, помогут и представленные на сайте рейтинги. Ведь мало узнать, какой провайдер обслуживает дом по адресу. Необходима и оценка его деятельности со стороны клиентов и экспертов. Только обладая всей полнотой информации, можно сделать верный выбор. Поэтому сервис https://internet.gde-luchshe.ru – незаменимый помощник любого абонента интернет-услуг.



