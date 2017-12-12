Какие нововведения коснутся использования онлайн-касс и дополнений к ФЗ 54

С 2017 года онлайн-кассы должны использоваться всеми компаниями, физическими лицами и ИП, которые занимаются реализаций различных товаров и оказанием услуг. В ФЗ № 54 определён список субъектов и условия, в которых должна использоваться контрольно-кассовая техника.



Что представляют собой онлайн-кассы и оператор фискальных данных (ОФД)



Произведённую оплату и торговую операцию можно подтвердить наличием чека, выданного при совершении покупки. В соответствии с ФЗ № 54 каждая организация или ИП, оказывающие услуги или продающие различную продукцию, обязаны приобрести контрольно-кассовые аппараты, или контрольно-кассовую технику (ККТ). Контрольно-кассовая техника с наличием фискальной памяти необходима для осуществления контроля налоговыми органами над прибылью лица, обязанного уплачивать налоги. При использовании этой техники регистрируются фискальные данные, на основании которых возможно правильное формирование суммы налога.



Какой порядок использования ККТ предусмотрен в ФЗ № 54



В обновлённом варианте ФЗ №54 предусматривается использование ККТ с подключением к интернету. Теперь все сведения по продаже могут напрямую передаваться оператору фискальных данных (ОФД) через сеть. В обновлении указаны следующие основные требования:



чеки в налоговые органы всеми ККТ должны отправляться с 1.02.2017 года через ОФД;

вместо кассовой ленты, применяемой ранее, в устройствах предусматривается использование фискальных накопителей;

операции, связанные с постановкой и снятием с учёта ККТ, проводятся в режиме онлайн, поэтому посещать налоговую службу не обязательно;

онлайн-кассы должны использоваться с 1.07.2018 г. плательщиками патента, ЕНВД, компаниями, занимающимися оказанием услуг;

новые кассовые аппараты должны использоваться интернет-магазинами.

Не обязательна выдача напечатанных чеков, поскольку они могут сохраняться в электронном формате.



Квалифицированная электронная подпись для онлайн-касс



Наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП) необходимо для проведения таких процедур, как регистрация, перерегистрация или снятия с учёта контрольно-кассовой техники. Также наличие электронной подписи необходимо в случаях, когда требуется подписать договор оферты с оператором фискальных данных, отправить заявку в налоговую инстанцию для регистрации ККТ.



Получение подписи для онлайн-кассы



Для получения подписи для онлайн-кассы необходимо:



оформить заявку. Для этого может использоваться любой наиболее удобный способ (виджет обратной связи на сайте, форма заявки в разделе оператора фискальных данных, форма обратного звонка на сайте или номер телефона +7(812) 702-11-93);

оплатить услугу. Перед этим необходимо согласовать пакет документов;

переслать сканированные копии документов, необходимых для подготовки КЭП (перечень указан в разделе электронной цифровой подписи (ЭЦП));

получить КЭП. Срок подготовки ЭЦП обычно составляет 2 дня, но код необходимо получать лично.

Сертификат действует в течение одного года, затем для его продления должна заполняться соответствующая заявка в удостоверяющем центре.



Процесс активации кассы



С 2017 года все юридические лица, независимо от формы собственности, ИП и физические лица, оказывающие услуги и занимающиеся продажей разных товаров, обязаны применять специально предназначенное для этого оборудование. Чтобы ввести кассовый онлайн-аппарат в эксплуатацию на законных основаниях, следует правильно его активировать и зарегистрировать. Доверить услугу активации следует специалистам, которые возьмут за неё 3 тысячи рублей.



Процесс регистрации кассы



В соответствии с принятыми в 2017 году «Правилами использования контрольно-кассовой техники» кассовый аппарат должен быть зарегистрирован непосредственно перед началом эксплуатации. Для этого предприниматели могут или подать электронное заявление через личный кабинет на сайте ФНС, или заполнить заявку при посещении налоговой инстанции. После этого выдаётся личная регистрационная карточка инспектором ФНС. Принятые документы не будут рассматриваться без наличия квалифицированной электронной подписи и заключения договора с оператором фискальных данных. Зарегистрировать кассу путём подачи бумажного заявления будет сложнее, т. к. форма такого заявления Минфином ещё не утверждена и обязательной к использованию не является. Именно поэтому лучше зарегистрировать кассу в электронном формате, заказав услугу у специалистов за 1,5 тысячи рублей.