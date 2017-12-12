12
декабря 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Кадеты начали зимний период учебно-полевых выходов.

Кадеты начали зимний период учебно-полевых выходов.

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 12 Декабря 2017, 16:51

Воспитанники военно-патриотического клуба «Антитеррор» на базе МБОУ СОШ №8 г.
о. Химки провели выходной день на учебно-полевом выходе в Химкинском лесу.
Право открыть зимний период специального обучения предоставили двум группам:
учащимся 10 кадетского класса и ученикам, которые успешно освоили программу клуба, и
теперь занимаются усиленной подготовкой. Самому младшему участнику этой группы
всего 13 лет. Всем предстояло доказать, что они достойны носить гордое звание кадетов.
Перед ребятами стояла цель – преодолеть дистанцию с препятствиями. Кадетам на
пути встречались спуски и подъемы, переправы и имитационные взрывные устройства
(растяжки), а ко всему прочему в самый неожиданный момент сопровождающий
инструктор запустил дымовую шашку и дал команду: «Газы» - и вот спустя несколько
секунд кадеты уже преодолевали «заражённый» участок местности в противогазах. На
весь путь было всего 45 минут и более 3 км заснеженного пути.
Дорога давалась нелегко, с каждым шагом оружие становилось тяжелее, дыхание
сбивалось, но ребята не останавливались и продолжали бежать, несмотря ни на что. Ведь
если хоть один не уложится в поставленное время – всей команде поставят незачёт.
В завершение пути обычно открывается второе дыхание, поэтому здесь добавляют
дополнительную задачу - донести условного раненого на плащ-палатке до лагеря.
Хорошая физическая форма и упорные тренировки дают о себе знать: на полевом выходе
все маски срываются и сразу видно, кто ленился и иногда прогуливал занятия, а кто
упорно работал над собой всё это время. 
Девиз ВПК «Антитеррор»: «Делай что должен, будь что будет!» Помогать товарищу
всегда и везде – прямая обязанность каждого воспитанника клуба. Здесь один за всех и все
за одного. У каждого индивидуальный уровень выносливости, но, если в группе есть
человек, который продолжает путь из последних сил, он не становится слабым звеном.
Рядом всегда найдётся друг, который поможет продолжить путь и не даст упасть духом.
Чувство локтя и командный дух здесь очень важны. Именно благодаря этим качествам и
собственным умениям на этом марш-броске все получили заслуженные зачеты. 
После пройденного пути особенно приятно отдохнуть возле костра. Как говорится:
"Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги". А для
кадет гречневая каша с тушенкой, приготовленная на настоящем костре, вкуснее всех
ресторанных блюд.
Такие учебно-полевые выходы проходят у воспитанников клуба два раза в учебный
год. Применить полученные знания на практике, в непривычной обстановке с
ограниченным количеством времени - главная цель таких марш-бросков. 
С каждым разом программа усложняется. Теперь кадетам предстоит готовиться к летнему
учебному выходу, где им предстоит жить несколько дней в платках и в очередной раз
испытать себя в полевых условиях.

Спецкор ВПК «Антитеррор» - Элина Коджаева


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -1 +1
ночью +1 +3 утром +1 +3
Котировки
USD ЦБ РФ 59,2348 -0.0463
EUR ЦБ РФ 69,8023 0.1589

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp