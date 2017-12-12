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Кадеты начали зимний период учебно-полевых выходов.
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Бизнес — 12 Декабря 2017, 16:51
Воспитанники военно-патриотического клуба «Антитеррор» на базе МБОУ СОШ №8 г.
о. Химки провели выходной день на учебно-полевом выходе в Химкинском лесу.
Право открыть зимний период специального обучения предоставили двум группам:
учащимся 10 кадетского класса и ученикам, которые успешно освоили программу клуба, и
теперь занимаются усиленной подготовкой. Самому младшему участнику этой группы
всего 13 лет. Всем предстояло доказать, что они достойны носить гордое звание кадетов.
Перед ребятами стояла цель – преодолеть дистанцию с препятствиями. Кадетам на
пути встречались спуски и подъемы, переправы и имитационные взрывные устройства
(растяжки), а ко всему прочему в самый неожиданный момент сопровождающий
инструктор запустил дымовую шашку и дал команду: «Газы» - и вот спустя несколько
секунд кадеты уже преодолевали «заражённый» участок местности в противогазах. На
весь путь было всего 45 минут и более 3 км заснеженного пути.
Дорога давалась нелегко, с каждым шагом оружие становилось тяжелее, дыхание
сбивалось, но ребята не останавливались и продолжали бежать, несмотря ни на что. Ведь
если хоть один не уложится в поставленное время – всей команде поставят незачёт.
В завершение пути обычно открывается второе дыхание, поэтому здесь добавляют
дополнительную задачу - донести условного раненого на плащ-палатке до лагеря.
Хорошая физическая форма и упорные тренировки дают о себе знать: на полевом выходе
все маски срываются и сразу видно, кто ленился и иногда прогуливал занятия, а кто
упорно работал над собой всё это время.
Девиз ВПК «Антитеррор»: «Делай что должен, будь что будет!» Помогать товарищу
всегда и везде – прямая обязанность каждого воспитанника клуба. Здесь один за всех и все
за одного. У каждого индивидуальный уровень выносливости, но, если в группе есть
человек, который продолжает путь из последних сил, он не становится слабым звеном.
Рядом всегда найдётся друг, который поможет продолжить путь и не даст упасть духом.
Чувство локтя и командный дух здесь очень важны. Именно благодаря этим качествам и
собственным умениям на этом марш-броске все получили заслуженные зачеты.
После пройденного пути особенно приятно отдохнуть возле костра. Как говорится:
"Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги". А для
кадет гречневая каша с тушенкой, приготовленная на настоящем костре, вкуснее всех
ресторанных блюд.
Такие учебно-полевые выходы проходят у воспитанников клуба два раза в учебный
год. Применить полученные знания на практике, в непривычной обстановке с
ограниченным количеством времени - главная цель таких марш-бросков.
С каждым разом программа усложняется. Теперь кадетам предстоит готовиться к летнему
учебному выходу, где им предстоит жить несколько дней в платках и в очередной раз
испытать себя в полевых условиях.
Спецкор ВПК «Антитеррор» - Элина Коджаева
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