Кадеты начали зимний период учебно-полевых выходов.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Антитеррор» на базе МБОУ СОШ №8 г.

о. Химки провели выходной день на учебно-полевом выходе в Химкинском лесу.

Право открыть зимний период специального обучения предоставили двум группам:

учащимся 10 кадетского класса и ученикам, которые успешно освоили программу клуба, и

теперь занимаются усиленной подготовкой. Самому младшему участнику этой группы

всего 13 лет. Всем предстояло доказать, что они достойны носить гордое звание кадетов.

Перед ребятами стояла цель – преодолеть дистанцию с препятствиями. Кадетам на

пути встречались спуски и подъемы, переправы и имитационные взрывные устройства

(растяжки), а ко всему прочему в самый неожиданный момент сопровождающий

инструктор запустил дымовую шашку и дал команду: «Газы» - и вот спустя несколько

секунд кадеты уже преодолевали «заражённый» участок местности в противогазах. На

весь путь было всего 45 минут и более 3 км заснеженного пути.

Дорога давалась нелегко, с каждым шагом оружие становилось тяжелее, дыхание

сбивалось, но ребята не останавливались и продолжали бежать, несмотря ни на что. Ведь

если хоть один не уложится в поставленное время – всей команде поставят незачёт.

В завершение пути обычно открывается второе дыхание, поэтому здесь добавляют

дополнительную задачу - донести условного раненого на плащ-палатке до лагеря.

Хорошая физическая форма и упорные тренировки дают о себе знать: на полевом выходе

все маски срываются и сразу видно, кто ленился и иногда прогуливал занятия, а кто

упорно работал над собой всё это время.

Девиз ВПК «Антитеррор»: «Делай что должен, будь что будет!» Помогать товарищу

всегда и везде – прямая обязанность каждого воспитанника клуба. Здесь один за всех и все

за одного. У каждого индивидуальный уровень выносливости, но, если в группе есть

человек, который продолжает путь из последних сил, он не становится слабым звеном.

Рядом всегда найдётся друг, который поможет продолжить путь и не даст упасть духом.

Чувство локтя и командный дух здесь очень важны. Именно благодаря этим качествам и

собственным умениям на этом марш-броске все получили заслуженные зачеты.

После пройденного пути особенно приятно отдохнуть возле костра. Как говорится:

"Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги". А для

кадет гречневая каша с тушенкой, приготовленная на настоящем костре, вкуснее всех

ресторанных блюд.

Такие учебно-полевые выходы проходят у воспитанников клуба два раза в учебный

год. Применить полученные знания на практике, в непривычной обстановке с

ограниченным количеством времени - главная цель таких марш-бросков.

С каждым разом программа усложняется. Теперь кадетам предстоит готовиться к летнему

учебному выходу, где им предстоит жить несколько дней в платках и в очередной раз

испытать себя в полевых условиях.





Спецкор ВПК «Антитеррор» - Элина Коджаева