Столичные вакансии

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Декабря 2017, 14:33

Наша онлайн-площадка Карьерист посвящена трудоустройству в столице. Глобальная сеть сейчас считается наиболее оптимальным средством трудоустройства, предоставляя соискателям находить наиболее подходящие вакансии без необходимости посещения разных офисов, чтения газетных объявлений или же просмотра телерекламы. Мы постарались собрать на одном веб-ресурсе все наиболее интересные предложения непосредственно от работодателей, с которыми желающие смогут ознакомится без всяких формальных регистрационных процедур. Карьерист оснащен удобным фильтром, который имеет огромное количество параметров. Поэтому желающие с легкостью отыщут интересующие их вакантные должности. 

Сегодня на нашем веб-портале https://careerist.ru/ размещено более 5700 позиций, которые предоставлены нам прямыми работодателями. Здесь можно найти приглашения на частичную или же постоянную занятость. Если вы воспользуетесь фильтром, то найти подходящее объявление не составит никакого труда. Любому человеку требуется хорошая работа, на которой он проводит значительную часть собственной жизни. Однако нередко настает момент, когда приходится задуматься о замене привычного рабочего место. Это может быть обусловлено низким уровнем зарплаты или же невозможностью карьерного роста. Поэтому настоящие профессионалы постоянно находятся в поиске вакансий, внимательно следя за рынком трудоустройства. 

Иногда бывает и так, что возникает необходимость смены сферы деятельности. И в подобном случае Карьерист придет вам на помощь. Наш онлайн-ресурс поможет вам подыскать подходящую вакансию, которая будет отличаться как высоким уровнем зарплаты, также и возможностью карьерного роста. На данный момент количество свежих вакансий на нашем веб-портале превышает четыреста тыс. Они поступают к нам то работодателей с различных городов или же регионов страны. А фильтры поиска нашего веб-ресурса позволят желающим быстро изучить каждое такое предложение, выбирая при этому наиболее подходящее. Также наша команда разработала удобную мобильную версию онлайн-сервиса, воспользоваться которой сумеют владельцы гаджетов.

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