Кредит на открытие бизнеса: как получить?

В вашей голове родилась гениальная бизнес-идея. Это уже половина успеха. Теперь осталось дело за малым: найти деньги и воплотить задуманное в жизнь. Но где их взять? Инвесторы где-то далеко, своих денег тоже нет, среди друзей миллионеров не наблюдается. Кто же одолжит заветную сумму?





А почему бы не взять кредит? Отличная идея! Только чтобы получить его, нужно учитывать несколько принципиально важных моментов. Банки рассматривают кредитование начинающего бизнесмена как опасное предприятие. И в этом есть доля правды, ведь 100% гарантии того, что все пойдет как по маслу, нет и быть не может. Следовательно, гарантия выполнения кредитных обязательств соответствует вероятности успеха.

Основатель «Пробизнесбанка» Леонтьев Сергей Леонидович ввел четкое правило кредитования малого бизнеса: соискатель обязан предоставить детально проработанный бизнес-план. Таким образом вы заверите кредитора, что риски минимальны, а ваш проект обречен на успех.





Прежде чем идти в банк:

проанализируйте рынок;

проведите ряд необходимых расчетов;

расставьте приоритеты.

Брать деньги нужно только после того, как сами удостоверитесь в надежности и реальности проекта.

Кредитная история

Кредитная история играет существенную роль при рассмотрении заявки. Наличие в истории задолженностей и просрочек могут стать причиной отказать в выдаче займа. Не скрывайтесь от проблем, заранее составьте объяснительное письмо, где четко расскажете о причинах проблем.

Собственные вложения

Очень хорошо, если в доле стартового капитала будут и ваши личные средства. Банки будут более благосклонны к такому предпринимателю. Все дело в бережном отношении к своим деньгам, которые также окажутся в потенциальной зоне риска.

Встречают по одежке

Не забудьте купить хороший костюм, сделать хорошую стрижку и даже маникюр. Также потренируйтесь перед зеркалом, посмотрите на свои манеры. Представители кредитного учреждения придают всему этому огромное значение.





Отработайте свою речь. Если у вас не такой большой багаж профильных знаний, самое время догнать упущенное. Хороший бизнесмен должен быть уверенным в себе и целеустремленным.

Не стоит отчаиваться после получения отказа. Проанализируйте свои ошибки, чтобы в следующий раз все прошло как по маслу. В случае положительного решения по выдаче займа помните, что кредит – это не игрушка, а чужие деньги. Выполнять кредитные обязательства придется в соответствии с оговоренным в договоре сроком. Не забывайте: банк всегда забирает свое.