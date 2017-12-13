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Кредит на открытие бизнеса: как получить?

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Бизнес — 13 Декабря 2017, 16:08

В вашей голове родилась гениальная бизнес-идея. Это уже половина успеха. Теперь осталось дело за малым: найти деньги и воплотить задуманное в жизнь. Но где их взять? Инвесторы где-то далеко, своих денег тоже нет, среди друзей миллионеров не наблюдается. Кто же одолжит заветную сумму?


кредит на открытие бизнеса

А почему бы не взять кредит? Отличная идея! Только чтобы получить его, нужно учитывать несколько принципиально важных моментов. Банки рассматривают кредитование начинающего бизнесмена как опасное предприятие. И в этом есть доля правды, ведь 100% гарантии того, что все пойдет как по маслу, нет и быть не может. Следовательно, гарантия выполнения кредитных обязательств соответствует вероятности успеха.

Основатель «Пробизнесбанка» Леонтьев Сергей Леонидович ввел четкое правило кредитования малого бизнеса: соискатель обязан предоставить детально проработанный бизнес-план. Таким образом вы заверите кредитора, что риски минимальны, а ваш проект обречен на успех.


бизнес-план

Прежде чем идти в банк:

  • проанализируйте рынок;
  • проведите ряд необходимых расчетов;
  • расставьте приоритеты.

Брать деньги нужно только после того, как сами удостоверитесь в надежности и реальности проекта.

Кредитная история

Кредитная история играет существенную роль при рассмотрении заявки. Наличие в истории задолженностей и просрочек могут стать причиной отказать в выдаче займа. Не скрывайтесь от проблем, заранее составьте объяснительное письмо, где четко расскажете о причинах проблем.

Собственные вложения

Очень хорошо, если в доле стартового капитала будут и ваши личные средства. Банки будут более благосклонны к такому предпринимателю. Все дело в бережном отношении к своим деньгам, которые также окажутся в потенциальной зоне риска.

Встречают по одежке

Не забудьте купить хороший костюм, сделать хорошую стрижку и даже маникюр. Также потренируйтесь перед зеркалом, посмотрите на свои манеры. Представители кредитного учреждения придают всему этому огромное значение.


кредит на открытие бизнеса

Отработайте свою речь. Если у вас не такой большой багаж профильных знаний, самое время догнать упущенное. Хороший бизнесмен должен быть уверенным в себе и целеустремленным.

Не стоит отчаиваться после получения отказа. Проанализируйте свои ошибки, чтобы в следующий раз все прошло как по маслу. В случае положительного решения по выдаче займа помните, что кредит – это не игрушка, а чужие деньги. Выполнять кредитные обязательства придется в соответствии с оговоренным в договоре сроком. Не забывайте: банк всегда забирает свое.



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