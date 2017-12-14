Мошенник, создатель youtube канала "Удивительные факты"





Причем подтверждает то что он владелец канала отправляя комментарий под ваше видео.













После этого просит перевести деньги на Киви +380937417756, Яндекс деньги и т.п. и пропадает.













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