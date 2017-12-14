14декабря 2017
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Мошенник, создатель youtube канала "Удивительные факты"
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Декабря 2017, 15:21
Внимание, не покупайте рекламу на youtube канале "Удивительные факты" (www.youtube.com/channel/UCPAa-a3IGoh78Jva5VrbxFw/), так как владелец канала аферист и мошенник - берет деньги за рекламу и перестает отвечать на сообщения.
Причем подтверждает то что он владелец канала отправляя комментарий под ваше видео.
После этого просит перевести деньги на Киви +380937417756, Яндекс деньги и т.п. и пропадает.
Все контакты:
Вк: https://vk.com/udivitelniyefacty
Почта: standapukrainian@gmail.com
Почта: morozdzuda@gmail.com
skype: alenovbet
Источник: nnov.org
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