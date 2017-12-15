Высокотехнологичные решения, используемые сейчас в телефонии, позволяют решать одновременно несколько задач, стоящих перед компаниями. К примеру, с помощью Мегафон, любой желающий сумеет организовать в собственном офисном помещении умную телефонию, имеющую массу преимуществ по сравнению с обычной. Подобная сеть позволит абонентам настраивать прием звонки на единые многоканальные номера, а также использовать голосовые приветствия. Кроме этого Виртуальная АТС предоставляет владельцам возможность распределения звонков на разные стационарные или же мобильные телефоны.

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станет доступной желающим прямо онлайн. С помощью такой АТС вы сумеете собирать аналитику, работая с вашей клиентурой. А с использованием данной статистики можно добиться существенного роста продаж и показателей прибыли. Кроме этого, абонентам сети предоставляется возможность записывать любые разговоры. Функционал виртуальных АТС - достаточно широк. Внедрив в собственное делопроизводство подобную сеть, вы сможете избежать постоянной занятости ваших номеров. Это позволит вам не пропускать ни одного клиентского звонка.

Каждый разговор, который вы будете вести с клиентом, будет записываться системой. А хранится он будет не менее года. Также очень интересна функция бесплатной переадресации, благодаря которой вы сумеете переводить звонки со стационарного на мобильный номер Мегафона. Увеличить лояльность клиентуры компании смогут путем отправки СМС-визиток, а также предложений заказа обратного звонка. К виртуальному АТС желающие смогут подключить городские или же мобильные номера любого региона. Кроме этого желающие смогут пользоваться и бесплатным номером 8-800

Владельцы компаний с помощью виртуальной АТС сумеют проконтролировать и работу собственного персонала. Для этого можно использоваться статистику и детализацию по менеджеров. Процесс настройки и контроля продаж подобной системы отличается своей простотой. Настраивать виртуальную АТС вы сумеете как на городские, также и на мобильные номера. Данная система позволит контролировать и записывать звонки любого вашего сотрудника. При этом возможно получение графических отчетов, в которых будут зафиксированы пропущенные звонки.

Виртуальные АТС помогают руководству сравнивать эффективность работы собственных сотрудников. Мегафон предлагает каждому заинтересованному лицу возможность объединения мобильно и офисной телефонии. К тому же наши заказчики смогут воспользоваться полным функционалом офисной телефонии. При этом возможно проконтролировать и мобильные номера. ВАТС, который используется в наших виртуальных АТС позволяет фиксировать и те звонки, которые поступают на мобильные номера ваших менеджеров. А с помощью наших уникальных возможностей, вы сумеете воспользоваться СМС-визитками, что непременно повысит лояльность вашей клиентуры и удержать их. Наша ВАТС интегрируется с огромным числом CRM-систем. Их количество будет превышать десять.