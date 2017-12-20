20
декабря 2017
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Вопросы для найма СММ менеджера

Вопросы для найма СММ менеджера

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Декабря 2017, 09:36

Какие вопросы задавать кандидату в SMM-менеджеры

Поиск SMM-специалиста может затянуться на очень длительный срок, если не иметь четкого представления о том, какие вопросы нужно задавать потенциальному исполнителю, заказывая на фриланс услуги биржи и выбирая подходящего исполнителя. Для экономии Вашего времени и нервов мы укажем самые главные из них.


Однако перед тем, как определиться с вопросами, необходимо для себя обозначить те цели и результаты, которые вы хотите достичь с помощью работ в SMM. Например, если Вас интересуют продажи в соцсетях, надо искать таргетолога, лидогенератора. Если же раскрутка нацелена на приобретение имиджа и обратную связь с клиентами, то подойдет любой специалист, который занимается подобной работой и имеет опыт.

Список основных вопросов SMM-менеджеру для продаж в соцсетях

1) Каких результатов Вы добились по предыдущим проектам?

2) Какую конверсию Вы можете обеспечить для нашего бизнеса?

3) Могут ли Вас рекомендовать те клиенты, с которыми Вы уже работали?

4) Оплату предпочитаете фиксированную или процент с каждой продажи?

5) Какие способы будете использовать для привлечения реальных покупателей?

Данные вопросы универсальны, их можно задавать всем кандидатам на должность СММ-специалиста. Также советуем уточнить форму и порядок оплаты соответствующих услуг.

Перечень вопросов SMM-менеджеру для ведения и имиджа в соцсетях

  • Есть ли у Вас опыт по ведению и продвижению бизнес-страниц в социальных сетях?
  • Какие именно работы будут осуществляться и какой для этого нужен бюджет?
  • Делаете ли Вы всё «под ключ» или же беретесь только за отдельные этапы в SMM?
  • Каких подписчиков Вы сможете привлекать – целевых, для количества или 2в1?
  • Как Вы работаете – по предоплате или постоплате и куда принимаете деньги?

Этот небольшой список вопросов поможет Вам выяснить главное – подходит ли данный специалист для выполнения Ваших задач или же стоит поискать альтернативу. Также это хороший способ показать исполнителю, что Вы в теме и знаете, чего хотите.

Чтобы найти хорошего менеджера для SMM продвижения, не нужно везде рассылать объявления. Достаточно зайти на любой сайт удаленной работы, например, на эту биржу фриланса. Здесь можно самостоятельно найти исполнителя в каталоге или же опубликовать проект, на который будут откликаться заинтересованные специалисты.

В случае, если для поисков нет времени, можно поручить это менеджеру на сайте, который возьмет на себя все обязанности по найму сотрудника для SMM-работ.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
утром -1 +1 днем 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 58,6117 -0.0823
EUR ЦБ РФ 69,1735 0.0789

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp