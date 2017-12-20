Вопросы для найма СММ менеджера

Какие вопросы задавать кандидату в SMM-менеджеры

Поиск SMM-специалиста может затянуться на очень длительный срок, если не иметь четкого представления о том, какие вопросы нужно задавать потенциальному исполнителю, заказывая на фриланс услуги биржи и выбирая подходящего исполнителя. Для экономии Вашего времени и нервов мы укажем самые главные из них.





Однако перед тем, как определиться с вопросами, необходимо для себя обозначить те цели и результаты, которые вы хотите достичь с помощью работ в SMM. Например, если Вас интересуют продажи в соцсетях, надо искать таргетолога, лидогенератора. Если же раскрутка нацелена на приобретение имиджа и обратную связь с клиентами, то подойдет любой специалист, который занимается подобной работой и имеет опыт.

Список основных вопросов SMM-менеджеру для продаж в соцсетях

1) Каких результатов Вы добились по предыдущим проектам?

2) Какую конверсию Вы можете обеспечить для нашего бизнеса?

3) Могут ли Вас рекомендовать те клиенты, с которыми Вы уже работали?

4) Оплату предпочитаете фиксированную или процент с каждой продажи?

5) Какие способы будете использовать для привлечения реальных покупателей?

Данные вопросы универсальны, их можно задавать всем кандидатам на должность СММ-специалиста. Также советуем уточнить форму и порядок оплаты соответствующих услуг.

Перечень вопросов SMM-менеджеру для ведения и имиджа в соцсетях

Есть ли у Вас опыт по ведению и продвижению бизнес-страниц в социальных сетях?

Какие именно работы будут осуществляться и какой для этого нужен бюджет?

Делаете ли Вы всё «под ключ» или же беретесь только за отдельные этапы в SMM?

Каких подписчиков Вы сможете привлекать – целевых, для количества или 2в1?

Как Вы работаете – по предоплате или постоплате и куда принимаете деньги?

Этот небольшой список вопросов поможет Вам выяснить главное – подходит ли данный специалист для выполнения Ваших задач или же стоит поискать альтернативу. Также это хороший способ показать исполнителю, что Вы в теме и знаете, чего хотите.

Чтобы найти хорошего менеджера для SMM продвижения, не нужно везде рассылать объявления. Достаточно зайти на любой сайт удаленной работы, например, на эту биржу фриланса. Здесь можно самостоятельно найти исполнителя в каталоге или же опубликовать проект, на который будут откликаться заинтересованные специалисты.

В случае, если для поисков нет времени, можно поручить это менеджеру на сайте, который возьмет на себя все обязанности по найму сотрудника для SMM-работ.