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Волатильность на Форекс. Что это?

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Бизнес — 21 Декабря 2017, 20:23

Динамика валютного рынка предлагает различные инструменты для прогнозирования финансовых изменений. Условия Форекс позволяют дистанционно управлять вложениями, при этом иметь стабильный доход в зависимости от диапазона волатильности.

Показатель ценового диапазона торговой сессии

Волатильность на Форекс полностью влияет на получение прибыли и построение торговой тактики и стратегии. Несмотря на то, что обширный диапазон этого показателя увеличивает вероятность положительного результата рабочей сессии, он повышает риски при торговле на валютном рынке.

Проследить изменения цен не сложно на графиках и в таблицах, данные которых варьируются в зависимости от временного фактора. Волатильность, как диапазон изменения валютных цен зависит от:

1.      Разновидности торговой сессии, в которой могут принимать участие европейские валютные биржи, азиатские и американские;

2.      Информационного и новостного показателя, влияющего на дифференцированные скачки стоимости валюты;

3.      Деятельности маркетмейкеров, которые влияют на ликвидность активов.

Расчет волатильности на forex uk происходит с использованием популярных сервисов, которые позволяют мониторить торговые процессы. В некоторых обстоятельствах диапазон цен не сложно подсчитать вручную с использованием специальных формул и методических рекомендаций специалистов.

Основные правила успешного трейдера

Чтобы не работать в убыток себе, необходимо руководствоваться некоторыми советами и изучать основательно рынок. Прогнозирование волатильности на Форекс не является достаточным для безубыточной торговли. Грамотному и опытному трейдеру не трудно ориентироваться на просторах рынка и безошибочно определять исход торгов. Но существуют некоторые правила, пренебрегать которыми не стоит.

  1. Технический анализ волатильности на Форекс позволяет отследить ценовые колебания за определенный период времени и сделать выводы по будущим торгам.
  2. На начальном этапе рекомендуется работать с использованием демо-счета, позволяющего контролировать финансы и ответственно относиться к торговой сессии. Этот инструмент позволяет научиться прогнозировать на ранних этапах деятельности на валютном рынке и временно понизить собственный финансовый риск.
  3. Необходимо периодически следить за новостями экономики и анализировать ситуацию на валютном рынке.
  4. Очень важная рекомендация – научиться не поддаваться искушению и определиться с периодичностью торгов. Это правило актуально для новых трейдеров валютного рынка.
  5. Интуитивный расчет волатильности на Форекс и фейковые рекомендации экспертов не всегда приносят отличный результат и ожидаемую прибыль. Торги основаны на рисках, поэтому помимо интуиции необходимо подключать знания и опыт компетентных и сведущих участников рынка валюты.
  6. Самый лучший вариант – выработать индивидуальную стратегию поведения и подобрать тактику, позволяющую безошибочно реагировать на изменение ситуации на валютном рынке и скачки цен.
Итак, стоит помнить, что осторожность, точный расчет и обдуманные, взвешенные поступки гарантируют определенный результат, нацеленный на повышение доходности. Опытный трейдер всегда соблюдает правила и старается не открывать много сделок в один день. Фундаментальный анализ рыночной ситуации и контроль психологического состояния участника – позволяет добиться прибыли более 15% за определенный период времени. Следующий шаг – добиться постоянства и увеличить прибыль. Грамотный подход обязательно позволит достичь задуманной цели.

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