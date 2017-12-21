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Волатильность на Форекс. Что это?
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Бизнес — 21 Декабря 2017, 20:23
Динамика валютного рынка предлагает различные инструменты для прогнозирования финансовых изменений. Условия Форекс позволяют дистанционно управлять вложениями, при этом иметь стабильный доход в зависимости от диапазона волатильности.
Показатель ценового диапазона торговой сессии
Волатильность на Форекс полностью влияет на получение прибыли и построение торговой тактики и стратегии. Несмотря на то, что обширный диапазон этого показателя увеличивает вероятность положительного результата рабочей сессии, он повышает риски при торговле на валютном рынке.
Проследить изменения цен не сложно на графиках и в таблицах, данные которых варьируются в зависимости от временного фактора. Волатильность, как диапазон изменения валютных цен зависит от:
1. Разновидности торговой сессии, в которой могут принимать участие европейские валютные биржи, азиатские и американские;
2. Информационного и новостного показателя, влияющего на дифференцированные скачки стоимости валюты;
3. Деятельности маркетмейкеров, которые влияют на ликвидность активов.
Расчет волатильности на forex uk происходит с использованием популярных сервисов, которые позволяют мониторить торговые процессы. В некоторых обстоятельствах диапазон цен не сложно подсчитать вручную с использованием специальных формул и методических рекомендаций специалистов.
Основные правила успешного трейдера
Чтобы не работать в убыток себе, необходимо руководствоваться некоторыми советами и изучать основательно рынок. Прогнозирование волатильности на Форекс не является достаточным для безубыточной торговли. Грамотному и опытному трейдеру не трудно ориентироваться на просторах рынка и безошибочно определять исход торгов. Но существуют некоторые правила, пренебрегать которыми не стоит.
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