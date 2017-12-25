С поиском арендного жилья сегодня связано множество сложностей, которые можно избежать обратившись к специализированным веб-ресурсам. Многие маклеры, предлагающие подобное жилье искусственно завышают расценки, стараясь собрать с арендаторов побольше. Они думают только с собственной выгоде, нанося вред не только бюджету арендатора, но и собственнику квартиры или же особняков. Поэтому при выборе подобной недвижимости, лучше избегать услуг всяких посредников, чтобы не остаться в проигрыше. Именно это и предлагает потенциальным арендаторам наш специализированный онлайн-ресурс.

Открывая ссылку

вы сумеете прямо онлайн, непосредственно связываясь с собственниками. Кроме этого мы предлагаем избавиться от необходимости следить за разными веб-ресурсами недвижимости. Подобная изнурительная процедура отнимает огромное количество времени, а также нервов. Достаточно задать на нашем веб-портале нужны вам параметры и вы сможете получить от менеджеров свою ежедневную подборку. Так что результат в подобных случаях всегда гарантирован.

Наш виртуальный сервис отличается доступностью и максимальной эффективностью. Кроме этого каждое поступавшее к нам объявление от собственника проходит тщательную проверку и только после этого размещается в сети. А получаем такие свежие объявления конкретно от собственников ежедневно. Проверкой соответствия текстов с реальной обстановкой занимаются наши многоопытные модераторы. Поэтому здесь вы не найдете ни одного случая обмана или же несоответствия с действительностью. Благодаря такой схеме, вы сумеете сэкономить существенную сумму, которая уходит в качестве комиссии к реэлторам.

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. За пройденное время нам удалось собрать огромнейшую базу актуальных объявлений по арендуемым площадям, пополнение которой происходит каждодневно. С помощью нашего веб-сервиса вы не сможете получить в аренду квартиру, о которой мечтаете. Здесь вы сумеете узнавать первыми о появлении на арендном рынке новых квартир. Для этого достаточно просто настроить фильтры, после чего свежие объявления будут поступать к вам прямо на почту.

Наша команда занимается не только размещением объявлений, но и заключением соответствующих договоров. При этом безопасность подобных сделок гарантирована каждому потенциальному арендатору или же собственнику. У нас работают высококвалифицированные юристы, занимающиеся тщательной подготовкой соответствующей документации и проверкой законности подобных сделок. Они также подтверждают законность собственника. Для этого в Росреестр отправляется соответствующий запрос. Подобным путем мы узнаем о законности владения определенной площади каждым конкретным собственником. Не меньшее внимание мы уделяем и благонадежности арендатора. С этой целью проверяется каждый жилец по тридцати четырем базам. Выясняется наличие долгов, закредитованность или же судимость.

Наши опытные сотрудники проверяют будущих арендаторов с помощью паспортных данных. А собственников мы проверяем с использованием адреса имеющейся у него квартиры. Спустя пару часов после получения перечисленных данных, желающие получат полный отчет по поводу законности сделки. Что же касается собственников, им мы предлагаем эффективное размещение объявлений, которые увеличат количество звонков потенциальных арендаторов до пяти раз. Кроме этого они могут рассчитывать на максимальное количество просмотров. По показателям эффективности, наш веб-ресурс свободно можно сравнить с услугами профессионального риэлтора, однако без всякой переплаты.