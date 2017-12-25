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Ворота с наворотами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Декабря 2017, 09:59
Ворота представляют собой комбинацию створок и приспособлений, благодаря которым эти створки перемещаются. Первыми в списке подобных приспособлений находятся старые добрые механические петли, с помощью которых створки крепятся к несущей опоре и перемещаются по окружности. Они или их варианты и сейчас в ходу, хотя со временем список приспособлений для воротных систем получил продолжение. И на въезде в современный дом уже более сложные устройства автоматически передвигают створку в одной плоскости, а для ее запирания используются ключи, действующие на расстоянии.
Автоматические системы управления воротами повышают качество жизни
Современное общество ценит свое время и высокий уровень комфорта. Поэтому автоматика для ворот становится обязательным атрибутом ограждения. Мы убеждаемся в действенности автоматики, когда при выезде или возвращении не нужно выходить из машины под дождь; когда даже сильный ветер не может внезапно бросить створки ворот на въезжающий автомобиль; когда среди ночи въезжаем прямо в гараж, не подвергая себя опасности нападения. Все вышесказанное в равной мере относятся как к откатным и подъемным, так и к классическим распашным воротам.
Расширить базовую систему автоматического открывания ворот позволяют различные элементы, которые обеспечивают безопасность или повышают комфорт пользователя:
Самостоятельная установка автоматики на ворота
Въездные ворота, которые открываются только вручную, становятся пережитком. Процесс всеобщей автоматизации ускоряется за счет того, что привод можно устанавливать не только на новые, но и на старые ворота. И можно даже сделать это самостоятельно, если для этого есть базовые условия – навыки пользования инструментом, время и желание сэкономить. А получить практические советы можно на сайте, полностью посвященном автоматическим воротам.
Если правильно установленный привод используется должным образом и периодически проверяется его техническое состояние, он будет надежно работать на протяжении многих лет.
И еще один маленький нюанс – при заказе современных входных ворот нужно принимать во внимание эстетику. Конструкция должна соответствовать стилю ограждения и дома, а не становиться наглядным пособием для открытой демонстрации технических достижений из области автоматики. Ведь далеко не все элементы системы обязаны быть на виду. Многие из них можно скрыть под землей или в элементах конструкции.
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