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Ворота с наворотами

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Бизнес — 25 Декабря 2017, 09:59

Ворота представляют собой комбинацию створок и приспособлений, благодаря которым эти створки перемещаются. Первыми в списке подобных приспособлений находятся старые добрые механические петли, с помощью которых створки крепятся к несущей опоре и перемещаются по окружности. Они или их варианты и сейчас в ходу, хотя со временем список приспособлений для воротных систем получил продолжение. И на въезде в современный дом уже более сложные устройства автоматически передвигают створку в одной плоскости, а для ее запирания используются ключи, действующие на расстоянии.

Автоматические системы управления воротами повышают качество жизни

Современное общество ценит свое время и высокий уровень комфорта. Поэтому автоматика для ворот становится обязательным атрибутом ограждения. Мы убеждаемся в действенности автоматики, когда при выезде или возвращении не нужно выходить из машины под дождь; когда даже сильный ветер не может внезапно бросить створки ворот на въезжающий автомобиль; когда среди ночи въезжаем прямо в гараж, не подвергая себя опасности нападения. Все вышесказанное в равной мере относятся как к откатным и подъемным, так и к классическим распашным воротам.

Расширить базовую систему автоматического открывания ворот позволяют различные элементы, которые обеспечивают безопасность или повышают комфорт пользователя:

  • Сигнал датчика перегрузки вызывает приостановку движения створки и активирует ее обратное движение, если движущаяся створка натыкается на препятствие.
  • Фотоэлементы посылают на контроллер сигнал для остановки привода, если что-либо появляется в проеме.
  • Система автоматического запирания закрывает ворота через определенный промежуток времени, если водитель забыл это сделать при въезде или выезде.
  • Сигнальная лампа предупреждает об открывании или закрывании створки.

Самостоятельная установка автоматики на ворота

Въездные ворота, которые открываются только вручную, становятся пережитком. Процесс всеобщей автоматизации ускоряется за счет того, что привод можно устанавливать не только на новые, но и на старые ворота. И можно даже сделать это самостоятельно, если для этого есть базовые условия – навыки пользования инструментом, время и желание сэкономить. А получить практические советы можно на сайте, полностью посвященном автоматическим воротам.

Если правильно установленный привод используется должным образом и периодически проверяется его техническое состояние, он будет надежно работать на протяжении многих лет.

И еще один маленький нюанс – при заказе современных входных ворот нужно принимать во внимание эстетику. Конструкция должна соответствовать стилю ограждения и дома, а не становиться наглядным пособием для открытой демонстрации технических достижений из области автоматики. Ведь далеко не все элементы системы обязаны быть на виду. Многие из них можно скрыть под землей или в элементах конструкции.



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