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Разновидности и область применения морских контейнеров

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Бизнес — 25 Декабря 2017, 17:50

Морской контейнер – это универсальная и практичная тара, применяемая в разных сферах. Рассмотрим виды конструкций и основные сферы их применения.

Контейнеры объемом от 10 до 45 футов для решения любых задач

Основное назначение тары – это перевозка различных грузов. Прочные металлические стенки надежно защищают хранящийся товар от любых внешних воздействий. В зависимости от типа груза и условий транспортировки заказчик может выбирать подходящий контейнер объемом от 10 до 45 футов.

10-футовые контейнеры входят в категорию малой тары, их применение актуально при перевозке небольшого объема товаров на судах и автомобильных фурах малой грузоподъемности.

20-футовая тара подходит для транспортировки грузов среднего объема. Например, модули часто используют при перевозке бытовой и компьютерной техники, мебели, строительных материалов и пр.

30-футовый модуль выполнен из массивного каркаса и обшит профилированным металлическим листом со специальным покрытием, препятствующим образованию коррозии. Тара оснащена распашными дверьми, облегчающими погрузку и разгрузку груза. Для подъема конструкции предусмотрены угловые фитинги.

Самый крупный контейнер имеет объем в 45 футов, он используется для перевозки габаритных грузов, высота конструкции составляет 2,75 или 2,9 м. При желании модуль можно модернизировать, для этого с него срезается крыша – так получается вместительная тара класса Open Top.

Сухогрузные морские контейнеры в Москве продаются по приемлемым ценам, поэтому если вам нужна надежная тара для перевозки груза, вы всегда сможете найти оптимальный вариант.

От перевозки грузов до обустройства бытовок и дачных домиков

Контейнер можно увидеть не только на борту автофуры или грузового морского судна, мобильные прочные конструкции используют в самых разных сферах. Вот лишь несколько примеров:

  • мобильные склады (модули применяют для временного и постоянного хранения разных вещей);
  • обустройство дачного домика (контейнеры устанавливаются даже на небольших участках);
  • бытовка или временные офисы (модули решают вопрос быстрой организации инфраструктуры);
  • установка различного специального оборудования (дизельгенераторов, насосных станций и пр.).

Тару успешно применяют в строительстве, реализуя интересные масштабные проекты. Например, во многих городах Европы уже работают гостиницы, построенные из металлических конструкций. При необходимости отработанные контейнеры подвергаются модификации и ремонту: покраске, установке дверей и пр.



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