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Разновидности и область применения морских контейнеров
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Бизнес — 25 Декабря 2017, 17:50
Морской контейнер – это универсальная и практичная тара, применяемая в разных сферах. Рассмотрим виды конструкций и основные сферы их применения.
Контейнеры объемом от 10 до 45 футов для решения любых задач
Основное назначение тары – это перевозка различных грузов. Прочные металлические стенки надежно защищают хранящийся товар от любых внешних воздействий. В зависимости от типа груза и условий транспортировки заказчик может выбирать подходящий контейнер объемом от 10 до 45 футов.
10-футовые контейнеры входят в категорию малой тары, их применение актуально при перевозке небольшого объема товаров на судах и автомобильных фурах малой грузоподъемности.
20-футовая тара подходит для транспортировки грузов среднего объема. Например, модули часто используют при перевозке бытовой и компьютерной техники, мебели, строительных материалов и пр.
30-футовый модуль выполнен из массивного каркаса и обшит профилированным металлическим листом со специальным покрытием, препятствующим образованию коррозии. Тара оснащена распашными дверьми, облегчающими погрузку и разгрузку груза. Для подъема конструкции предусмотрены угловые фитинги.
Самый крупный контейнер имеет объем в 45 футов, он используется для перевозки габаритных грузов, высота конструкции составляет 2,75 или 2,9 м. При желании модуль можно модернизировать, для этого с него срезается крыша – так получается вместительная тара класса Open Top.
Сухогрузные морские контейнеры в Москве продаются по приемлемым ценам, поэтому если вам нужна надежная тара для перевозки груза, вы всегда сможете найти оптимальный вариант.
От перевозки грузов до обустройства бытовок и дачных домиков
Контейнер можно увидеть не только на борту автофуры или грузового морского судна, мобильные прочные конструкции используют в самых разных сферах. Вот лишь несколько примеров:
Тару успешно применяют в строительстве, реализуя интересные масштабные проекты. Например, во многих городах Европы уже работают гостиницы, построенные из металлических конструкций. При необходимости отработанные контейнеры подвергаются модификации и ремонту: покраске, установке дверей и пр.
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